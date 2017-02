Em declarações a imprensa na Praia de Fernão Dias, onde presidiu a cerimónia do dia dos mártires da liberdade, o Presidente da República e Chefe de Estado, Evaristo Carvalho reagiu as declarações do porta voz do MLSTP, após encontro tido com o Presidente da República no dia 2 de Fevereiro.

«Acho que as leis que a Assembleia me enviou estão em conformidade com os preceitos legais. Nesta conversa(com o MLSTP) eu também afirmei que por minha convicção, tendo em conta a necessidade de urgência governamental em ter este documento pronto para dar início aos processos de pagamento do Estado, me levou a rapidamente promulgar as referidas leis. Que fique bem claro esta minha convicção da urgência e necessidade governamental, não foi por ordens, ou por pressões externas….», declarou o Presidente Evaristo Carvalho. .