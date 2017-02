Ali Bongo junta-se a Patrice Trovoada e ao Rei Marroquino no Príncipe

Esta quarta – feira inicia o curto período de férias dos três homens na ilha do Príncipe. Um Presidente da República e Chefe de Estado do Gabão, Ali Bongo. Um Primeiro-ministro e Chefe do Governo, Patrice Trovoada de São Tomé e Príncipe, e um Rei, o Mohammed VI de Marrocos.

Os três estiveram juntos nesta semana em Libreville, no encerramento do Campeonato de África das Nações, o CAN. Novamente juntos estarão a partir de hoje, cobertos pelo verde paradisíaco da ilha do Príncipe, mais concretamente no resort Belo Monte.

De viagem na terça-feira para a ilha do Príncipe, Patrice Trovoada quebrou o sigilo e anunciou que o Rei de Marrocos estará no Príncipe e que Ali Bongo, também se juntará a ele e ao Rei.

Abel Veiga