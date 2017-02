Ministro Varela condena visita de deputados ao Hospital Ayres de Menezes

«Os grupos parlamentares em termos de lei não têm direito de ir visitar nenhum serviço público. É em violação das regras da República que os senhores deputados do MLSTP do PCD e da UDD entraram para o hospital e para os serviços do hospital. Estamos num país democrático e ninguém está acima da lei. E eles serão em devida altura responsabilizados por este facto», assim reagiu o ministro da presidência e dos assuntos parlamentares. .

Segundo Afonso Varela, a visita dos deputados, foi forçada e selvagem. «Nós compreendemos a razão e o timing em que essa visita forçada e indisciplinada é feita. É que há uma manifestação amanhã (9 de Fevereiro), que o MLSTP e o PCD convocaram, mas não são capazes de assumir a autoria de uma manifestação», denunciou o ministro.

Abel Veiga