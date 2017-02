Ministra da Saúde – “Doença dos Pés” é uma infecção não contagiosa

“Doença dos Pés”, é a designação vulgar que os são-tomenses dão a doença de origem desconhecida que está a alastrar-se no país.

A visita dos deputados da oposição ao hospital central, agitou as águas e forçou a Ministra da Saúde, Maria Trovoada(na foto), a vir pela primeira vez ao público fazer o ponto da situação da investigação científica em curso, para descobrir a origem da doença, que pela primeira vez nos últimos 41 anos acontece em São Tomé e Príncipe.

Segundo Maria Trovoada, « é uma situação preocupante. Estudos têm sido desenvolvidos. A nível do país realizou-se inquéritos, análises a água ao ambiente. Foram enviadas amostras para o Instituto Ricardo Jorge em Portugal, para o Instituto Pasteur em Yaoundé. O agente etiológico não conhecemos. Sabemos que é uma micro-bactéria que está a causar este problema», declarou.

A investigação em curso no Instituto Ricardo Jorge em Portugal, deu a Ministra da Saúde, algumas pistas. «Neste momento o que podemos aferir é que podemos estar perante um agente microbiano que seja produtor de alguma toxina. Neste momento ainda não se conhece este agente. Mas posso dizer que estamos perante uma doença infecciosa e não contagiosa», assegurou Maria Trovoada.

A Ministra reforçou que os estudos continuam até se saber qual é o agente etiológico, que está a causar a designada “Doença dos Pés”.

Maria Trovoada, anunciou que um especialista português do Instituto Ricardo Jorge esteve no país, e orientou um protocolo terapêutico que está a ser seguido no Hospital Ayres de Menezes.

A Ministra garantiu que até agora a doença não causou qualquer vítima mortal.

Por outro lado na conferência de imprensa os dois ministros, esclarecerem que foi descartada a hipótese da dita “Doença dos Pés” (porque ataca sobretudo os membros inferiores), ser a Ulcera de Buruli. A OMS enviou para São Tomé, o cidadão beninense Ghislain Emmanuel, especialista em Ulcera de Buruli. Os estudos feitos pelo especialista da OMS, provaram segundo o Governo, que o que está a acontecer no país não tem nada a ver com a Ulcera de Buruli, uma doença comum em alguns países africanos.

Abel Veiga