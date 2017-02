Contra-ataque do MLSTP para Ministro Varela atinge Patrice

O maior partido da oposição reagiu na quinta – feira, às declarações do Ministro da Presidência Afonso Varela, que condenou a visita dos deputados da oposição ao Hospital Ayres de Menezes.

Afonso Varela considerou a visita dos deputados aos pacientes da doença desconhecida, como sendo selvagem, forçada e indisciplinada. Mais ainda, o Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, garantiu que a visita dos deputados é contrárias as leis da república, e que por causa de tal acto a seu tempo seriam responsabilizados.

O grupo parlamentar do MLSTP, através do seu líder Jorge Amado, chamou a imprensa e reagiu. «A nossa visita ao hospital não carecia de nenhuma solicitação, nem sequer de informação a ministra da saúde, nem a qualquer outro membro do governo», afirmou.

O líder da bancada parlamentar do MLSTP, recorreu a Constituição Política, para sustentar a sua afirmação. «Diz a Constituição Política no seu artigo décimo quinto, referentes as Regalias e Direitos dos Deputados. A alínea B , define a livre circulação dos deputados em lugares públicos de acesso condicionado, mostrando apenas a sua identificação», precisou Jorge Amado.

A bancada parlamentar do MLSTP, considera estranhas as declarações de Afonso Varela, que por sinal é jurista de formação e ministro dos assuntos parlamentares.

Jorge Amado, anunciou que para além do hospital Ayres de Menezes, os deputados vão continuar a visitar outros estabelecimentos públicos.

Porque o Ministro Afonso Varela, questionou o facto de que durante a visita os deputados poderiam ser contaminados com a doença e depois culpabilizariam o governo, a bancada parlamentar do MLSTP, tranquilizou Afonso Varela. «Não temos medo desta doença. Fomos lá porque somos representantes do povo, e como tal, não podemos ter medo do que ataca o povo», frisou Jorge Amado.

Prosseguiu com a sua oração, com o nome do ministro Afonso Varela. «Mas o governo tem medo. O Ministro Varela não vai lá, tem medo. E certamente se tiver algum sintoma desta enfermidade no primeiro avião saíra de São Tomé», acrescentou.

A bancada do MLSTP, recordou do Primeiro-ministro Patrice Trovoada. «O senhor Primeiro Ministro não tem cá no país ninguém da família. A mulher e os filhos estão exilados em Portugal. Não correm risco de padecer desta doença. Os seus filhos não vão a escola em São Tomé, portanto não poderão ser afectados por esta doença. E o próprio Primeiro-ministro só faz turismo em São Tomé e Príncipe, porque nem sequer a sua roupa lava aqui. Traz um conjunto de fatos e semana depois vai a Portugal para trocar. Somos nós que estamos expostos a esta contaminação. Somos nós que temos que exigir que o governo tome medidas para por cobro a esta doença», pontuou.

A declaração do ministro Afonso Varela, em relação aos deputados demonstrou segundo o MLSTP que o governo está desnorteado. «Ameaçar os deputados? O senhor ministro deveria saber que os deputados estão acima dos ministros. São os deputados que pedem contas aos ministros», sublinhou.

Na sua declaração a imprensa, o ministro da presidência e dos assuntos parlamentares, Afonso Varela, disse que o MLSTP tinha convocado a manifestação de quinta –feira, e lançou outros ataques ao partido da oposição. «Devo dizer ao senhor ministro que antes de falar do MLSTP tem que ter muito cuidado. Porque foi o MLSTP que o tirou da sarjeta. Enviou-lhe a França e lhe deu formação em Direito e lhe colocou como ministro no governo do MLSTP, e por causa da sua incompetência foi aconselhado a pedir a sua demissão antes de ser demitido», reagiu a bancada do MLSTP.

No que concerne a manifestação, Jorge Amado, fez saber que o MLSTP não organiza nenhuma manifestação clandestina, nem está atrás de qualquer manifestante. «Vamos levar esta acusação até as últimas instâncias para que o governo prove que é o MLSTP quem organizou tal manifestação», concluiu.

. Abel Veiga