PRÍNCIPE: “O Rei não veio”

Desde o dia 8 de Fevereiro (Quarta-Feira), que o Príncipe aguarda sem sucesso pelo Rei Mohammed VI de Marrocos. Na terça – feira 7 de Fevereiro, o Primeiro-ministro Patrice Trovoada se deslocou a ilha do Príncipe para receber o Rei marroquino. Patrice Trovoada anunciou que o Presidente do Gabão Ali Bongo, também se juntaria a ele e ao Rei na ilha do Príncipe.

Príncipe preparava-se para um momento histórico, que se transformou num fiasco. Sem novidades sobre a chegada do Rei, na quinta – feira 9 de Fevereiro, o Primeiro-ministro Patrice Trovoada abandonou a ilha do Príncipe e regressou a São Tomé.

A incerteza tomou conta do Príncipe, que no último fim-de-semana, registou movimentações do Governo Central de Patrice Trovoada, que prenunciavam um fim triste para a azáfama em torno da visita do Rei. Tinha iniciado no porto da cidade de Santo António, o transporte pelo navio Anfitriti das 10 viaturas topo de gama que o Governo Central enviou ao Príncipe, para acolher o Rei e a sua delegação.

O navio Anfititri fez-se ao mar com todas as viaturas, rumo a ilha de São tomé.

Ansioso, Príncipe, procurou por novidades do Rei até esta segunda – feira. O Presidente do Governo Regional do Príncipe, José Cassandra, que também deslocou-se a São Tomé na passada quinta – feira, regressou esta segunda – feira ao Príncipe. No aeroporto de São Tomé, José Cassandra foi confrontado com a imprensa estatal, a solicitar novidades do Rei Mohammed VI de Marrocos.

José Cassandra, deixou claro que não tem novidades concretas sobre o posicionamento do Rei, e muito menos sabe porque razão até hoje o Rei, ainda não foi ao encontro do Príncipe.

A equipa avançada do Reino de Marrocos, composta sobretudo por militares que garantem segurança e escolta ao Rei, já anunciou ao Governo do Príncipe, que a partir desta segunda – feira, começa a desmontar a sua tenda montada sobretudo o Resort Belo Monte.

Os armários e outros equipamentos que tinham sido transportados via aérea para o aconchego do Rei Mohammed VI de Marrocos, começaram a ser retirados de Belo Monte, e armazenados no avião militar marroquino estacionado no aeroporto da região do Príncipe.

Nem o Rei, nem o vizinho Ali Bongo, apareceram no Príncipe.

“O Rei não veio”, é a frase mais ouvida no Príncipe desde a última semana.

Abel Veiga