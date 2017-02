Baía de Ana Chaves cemitério de navios engoliu Catamaran de Economia Azul

Há vários anos que a Baía de Ana Chaves que circunda a capital São Tomé, se transformou num cemitério de navios encalhados. A maior parte das embarcações que se afundou na Baía, soltou das amarras em momentos de temporal.

Uma ameaça a segurança marítima, que se perdura no tempo, e que se reforça de tempo em tempo. Basta haver a mais pequena agitação marítima, para embarcações principalmente pertencentes ao Estado são-tomense, soltarem das amarras e começarem a vaguear pela Baía de Ana Chaves, sem direcção.

Em Março do ano 2010, o Jornal Téla Nón, relatou as peripécias do Navio Príncipe. Construído de raiz em Espanha, com financiamento de Taiwan, para assegurar a ligação marítima entre as duas ilhas. Alguns dias após a sua inauguração o navio soltou das amarras e veio encalhar na Praia Brasil, na marginal 12 de Julho (veja a foto).

O navio foi desencalhado, e regressou ao porto de São Tomé.

Mas, ciclicamente de ano em ano, botes e outras embarcações ancoradas no porto de São Tomé, soltam-se das amarras, uns encalham na Baía, outros naufragam. Houve até no passado um caso insólito da embarcação de Patrulha das Forças Armadas São-tomenses, “o Falcão”, que simplesmente desapareceu do porto de São Tomé, e mais tarde veio-se a saber que foi dar a costa da Nigéria.

A partir de 2014, o Governo são-tomense decidiu destacar a componente marítima como estrutura importante da sua política desenvolvimentista. Criou-se o Ministério da Defesa e do Mar. No entanto, persistiu a crise de navios que se afundam ou que encalham na Baía de Ana Chaves.

Em Março do ano 2016, em plena vigência do Ministério da Defesa e do Mar, São Tomé e Príncipe, perdeu a lancha de Patrulha nº004. Uma embarcação que custou ao Estado são-tomense mais de 2 milhões de dólares. Foi construída de raiz no estrangeiro, para garantir a fiscalização da zona económica exclusiva do arquipélago.

Chegou a São Tomé no final do segundo semestre de 2015, e em Março de 2016 soltou-se, e alegadamente embateu contra uma das muitas carcaças de navios naufragados na Baía de Ana Chaves. Tombou tendo as ondas do mar arrastado a lancha de combate, para as imediações do estaleiro Roque. (veja a foto).

O Téla Nón foi o único órgão de comunicação social nacional que deu a notícia do desastre da lancha de patrulha nº 004. 48 horas após a publicação da notícia, o Ministério da Defesa e do Mar, criou uma comissão de inquérito para apurar causas e responsabilidades pela soltura e “tombo” da lancha.

Quase 1 ano depois, não se conhece o resultado do inquérito, e muito menos o destino da lancha que custou mais de 2 milhões de dólares, e que posteriormente, mesmo em terra sofreu mais outro acidente, segundo informações recolhidas pelo Téla Nón.

No final de Dezembro de 2015, o Governo decidiu reforçar a sua política do mar. Dois catamarans e três pequenas lanchas de patrulha marítima, chegaram ao país, e colocaram na boca do Governo a mensagem de arranque pela primeira vez nos últimos 40 anos, da Economia do Mar no país.

Mas, a insegurança marítima na Baía de Ana Chaves não tinha sido resolvida. Em Abril de 2016, uma chuva serôdia se abateu sobre São Tomé e sem rajadas de vento. De repente os dois catamarans que estavam atracados ao largo do porto de São Tomé, se soltaram das amarras. Um deles seguiu viagem até o pontão da Praça da Independência, onde ficou a boiar. Outro tomou a direcção da Praia de Pantufo. Só não chegou a praia de Pantufo ou ao ilhéu Santana, porque o Rebocador “Liberdade” da ENAPOR, chegou a tempo para o arrastar de volta à Baía de Ana Chaves. (Foto)

Numa altura em que a ideia da Economia do Mar, defendida pelo Governo, fez nascer o Ministério da Economia Azul, o país assistiu debates intensos no início de Fevereiro, sobre o tema, “Economia Azul”.

No entanto bastou chover na última semana, para as ondas da Baía de Ana Chaves, soltarem um dos catamarans.

Por sinal é o catamaran que já estava a produzir economia azul. O catamaran que acabou por encalhar no cais do supermercado CKD, na Baía de Ana Chaves (foto), foi enviado para o Gabão onde, segundo informações dadas pelo Primeiro-ministro Patrice Trovoada, numa sessão da Assembleia Nacional, realizava negócios no vizinho Gabão. Os rendimentos das operações no Gabão, serviriam segundo o Chefe do Governo, para garantir a manutenção da frota marítima adquirida para galvanizar a economia azul.

Quase uma semana, que o catamaran “Pixi N´dala”, está encalhado ao largo do supermercado de capital gabonês. «O barco de facto encalhou. Temos um relatório dos danos. Vão fazer a reparação no local e depois tirar o barco, para uma outra zona», explicou o Primeiro-ministro Patrice Trovoada.

Para o Chefe do Governo, incompetência pode estar na origem do acidente. «Tentamos melhorar e as coisas, mas do outro lado, as vezes, por incompetência, por erro humano, por falta de vigilância e profissionalismo essas coisas acontecem. Os danos são recuperáveis e vamos tratar disso», precisou, o Chefe do Governo, antes de deixar o país na última semana rumo a Holanda.

Mais um inquérito será aberto. «Iremos pedir um inquérito para saber o que se passou», pontuou Patrice Trovoada.

Face a situação o Chefe do Governo, deu conta que o país que deve explorar todas as valências da economia azul, por ser um arquipélago, não tem uma escola naval, e muito menos «temos docas adaptadas para reparação naval», frisou.

Informações recolhidas pelo Téla Nón, indicam não ser fácil o catamaran “Pixi N´dala” sair intacto das areias onde se encalhou.

Abel Veiga