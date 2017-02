OGE 2017 – Oposição submeteu ao Tribunal Constitucional pedido de fiscalização

As três forças políticas que formam a oposição no parlamento são-tomense, submeteu ao Tribunal Constitucional o pedido de fiscalização da legalidade constitucional do Orçamento Geral do Estado para 2017.

Esgrimidos todos os argumentos políticos a volta do polémico orçamento geral de Estado, a oposição parlamentar decidiu recorrer ao poder judicial. Irregularidades, discrepâncias nas verbas e fontes de financiamento duplicadas, fazem parte das diversas situações ditas, anómalas pela oposição e que enfermam o OGE – 2017.

Um Orçamento de Estado que teve duas versões distintas. Um submetido ao parlamento e outro disponibilizado no site do ministério das finanças. Segundo a oposição a versão aprovada pela maioria parlamentar da ADI, em sessão plenária, não é a mesma que foi promulgada pelo Presidente da República. Segundo a oposição Evaristo Carvalho, promulgou a versão 2, que foi colocada no site do ministério das Finanças, e que não foi aprovada na sessão plenária da Assembleia Nacional.

