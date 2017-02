Governo desafiado a se pronunciar sobre a marcação das eleições autárquicas

O Presidente da Comissão Eleitoral Nacional Alberto Pereira, pediu aos jornalistas para interpelarem o Governo, sobre a marcação ou não das eleições autárquicas na ilha de São Tomé e as eleições regionais na ilha do Príncipe.

O escrutínio para a eleição dos membros para as câmaras distritais em São Tomé e para a Assembleia Regional no Príncipe, deverá segundo a lei ser realizado neste ano. O tempo de mandato dos poderes locais e regional, é de 3 anos. As últimas eleições para tais poderes locais, aconteceram em 2014. «Essa resposta talvez somente o governo poderá dar», afirmou Alberto Pereira, quando interpelado pela imprensa, sobre a realização das eleições locais.

A CEN passa a bola para o Governo, e anuncia ao povo de que da sua parte está a preparar as condições logísticas, para que o exercício do poder político aconteça ainda este ano, para escolha dos novos representantes do povo nos poderes locais. «Nós a CEN estamos a preparar toda a logística para as eleições autárquicas. Segundo o que está previsto deverá acontecer ainda neste ano. Se houver alteração ou não, não será da nossa competência. Mas, logísticamente estamos a preparar para tal», precisou Alberto Pereira.

As eleições para os poderes locais e regional foram realizadas no ano 2014 em simultâneo com as eleições legislativas. Na altura, o poder local, tinha o seu tempo de mandato bastante expirado.

O ciclo de eleições em São Tomé e Príncipe é praticamente anual. Em 2014 realizaram-se as eleições autárquicas regionais e legislativas.2015 foi o ano de folga, para em 2016 o povo voltar a mandar nas urnas.

Por imperativo legal em 2017, o povo pequeno e grande deve ser chamado para mandar nas urnas. O mesmo povo que deverá estar activo novamente em 2018, para mais uma vez, mandar nas urnas.

Abel Veiga