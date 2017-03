China promete transformar STP dentro de 3 a 5 anos

O Director Geral do Departamento dos Assuntos Africanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, reuniu-se na segunda – feira com o Primeiro-ministro Patrice Trovoada, e prometeu que o seu país está empenhado em ajudar o Governo a implementar a agenda de transformação do país.

Lin Songtian(na foto), garantiu que a colaboração da China no processo de transformação de São Tomé e Príncipe, implica a conquista do desenvolvimento de forma independente, ou seja, sem a cultura de “mãos estendidas” em busca da assistência financeira internacional. «Vamos ajudar o vosso país a transformar as vantagens em recursos, e a sua posição geográfica para realizar o desenvolvimento sem dependência da assistência internacional», afirmou o diplomata chinês responsável pelos assuntos africanos.

O Director Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China para Assuntos Africanos, destacou o sector das infra-estruturas no grupo de uma série de áreas de intervenção, que inclui também a agricultura e sectores ligados a economia do mar ou economia azul. «Nos próximos 3 à 5 anos vamos ajudar o país para ter um futuro diferente, e provar que a decisão do Primeiro-ministro Patrice Trovoada é correcta», sublinhou Lin Songtian.

No átrio do Palácio do Governo em São Tomé, onde falou a imprensa, o responsável chinês, defendeu a existência de uma e única China, que segundo ele, é reconhecida por todos os países do mundo, incluindo os Estados Unidos de América e o Japão.

Por isso, Ling Songtain, considera Patrice Trovoada como um sábio. Um homem de grande visão, que no dia 20 de Dezembro do ano 2016, cortou as relações diplomáticas com Taiwan. Relações que Miguel Trovoada, pai de Patrice Trovoada e o ADI, estabeleceram com a ilha de Taiwan em 1997. Decisão que obrigou a República Popular da China a romper de imediato as relações diplomáticas que tinham sido estabelecidas com São Tomé e Príncipe, em 1976.

Após a retoma das relações bilaterais em Dezembro de 2016, São Tomé e Príncipe e a República Popular da China, trabalham na preparação do Programa Quadro de Cooperação, cuja data de assinatura ainda é desconhecida. Na declaração a imprensa Lin Songtian não revelou a data da assinatura do Programa Quadro de Cooperação.

No entanto, o Téla Nón apurou que a assinatura do programa quadro de cooperação entre os dois países, que deverá acontecer em Pequim, pode contar com a presença do Primeiro-ministro, Patrice Trovoada.

Abel Veiga