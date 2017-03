Bloqueio ao Negócio de Gás ameaça segurança marítima em Neves

O projecto de produção e transporte de gás para uso doméstico, assim como para produção de energia eléctrica foi lançado em 2016. Mas parece estar bloqueado. A população da cidade de Neves no norte da ilha de São Tome, questiona o lançamento ao mar desde Dezembro passado de 4 reservatórios que podem causar acidentes na orla costeira, em caso de turbulência marítima.

No dia 21 de Dezembro do ano 2016, os órgãos de comunicação social do Estado, nomeadamente a TVS, mostraram ao país o início de um projecto de produção e distribuição de gás, que colocaria São Tomé e Príncipe numa posição destacada como placa de prestação de serviços no golfo da Guiné.

Um navio oriundo da Guiné Equatorial, desembarcou na cidade de Neves 4 tanques para armazenamento de gás. Daniel Gomez Lopez responsável do grupo privado “Sona Gas Guiné Equatoria” anunciou que o projecto dava resposta a política dos líderes da Guiné Equatorial e de São Tomé e Príncipe, e que o centro de produção de gás estaria operacional no ano 2018.

O Primeiro-ministro Patrice Trovoada foi citado pela entidade entrevista pela imprensa estatal, como sendo apoiante do projecto, que pela primeira vez nos últimos 40 anos, iria permitir ao país ter um centro de produção e distribuição de gás GPL.

Um tipo de gás que para além de ser utilizado na cozinha, é também alternativo a gasolina e ao gasóleo, podendo assim, ser utilizado em centrais térmicas devidamente adaptadas para produção de energia eléctrica.

A vinda a São Tomé do navio em Dezembro de 2016 com os tanques não era inocente. É que em Junho do ano 2016, o Primeiro-ministro Patrice Trovoada apareceu numa foto exposta nas redes sociais pelo seu antigo assessor Augério Amado Vaz. O post dava conta da assinatura de um memorando de entendimento para desenvolvimento do projecto de produção e transporte de gás em São Tomé e Príncipe, envolvendo o valor de 40 milhões de euros.(veja a foto).

A “Tuboambiente”, empresa que assinou o memorandum de entendimento com o Governo de Patrice Trovoada, anunciou que estava orgulhosa pelo momento e pelas parcerias alcançadas para levar em diante o projecto.

No entanto, em Janeiro de 2017, o projecto começou a dar sinais de morte, antes mesmo de ser negociado a primeira botija de gás.

O Téla Nón teve acesso a uma nota emitida pela Empresa Nacional de Portos, onde o Director Alexandre Guadalupe, foi mandatado pelo Ministro das Obras Públicas, Infra-estruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Carlos Vila Nova, «no sentido de notificar o agente do referido navio, a retirar imediatamente a referida mercadoria (tanque de gás) de todo e qualquer espaço territorial e marítimo da República Democrática de São Tomé e Príncipe», lê-se na nota.

A nota da ENAPORT, justifica a decisão do Governo, com o facto de não terem sido cumpridos os procedimentos legais em vigor no país, para a formalização de condições de instalação e de operacionalização do referido equipamento. Mais ainda, «por essas mesmas esferas (reservatório de gás) se encontrarem estacionadas em local impróprio, com sérios riscos à navegação e ao bem-estar socioeconómico do país e das populações».

A nota número 49 do Ministério dos Recursos Naturais e Ambiente, que deu ordem a direcção da ENAPORT foi emitida no dia 12 de Janeiro do ano 2017.

No dia 8 de Março de 2017, o Téla Nón verificou na cidade de Neves que a decisão do Governo não foi acatada.

As esferas continuam a flutuar na baía da Cidade de Neves, e a qualquer momento podem soltar das cordas e avançar sem direcção contra pirogas, navios, residências ou unidades empresariais que se encontram na orla costeira da região norte.

Dois cidadãos nacionais que para já pediram anonimato, estão ligados ao negócio. Disseram ao Téla Nón, que para além do memorandum de entendimento assinado com o Governo, o grupo privado que opera na Guiné Equatorial e que criou a sucursal em São Tomé designada “São Tomé Gás”, negociou a compra de um terreno na marginal da cidade de Neves para instalar as esferas.

Segundo os dois cidadãos, a mudança do jogo imposta pelo Primeiro-ministro Patrice Trovoada, bloqueou o projecto.

Os dois homens manifestam-se desapontados com o Governo. Prometem até a próxima semana, por a boca no trombone e assim partir a loiça toda do negócio que foi preparado sob a égide de Patrice Trovoada.

Por sinal, são cidadãos que estiveram nas trincheiras com Patrice Trovoada nas mais recentes batalhas políticas pela conquista do poder pleno. Prometem dar luta para afastar as nuvens que agora ensombram a produção e transporte de gás em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga