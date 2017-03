China deu lição a STP no capítulo de ética e moral na política internacional.

Lin Songtian, Director Geral do Departamento dos Assuntos Africanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, visitou São Tomé na última semana e reuniu-se com o Primeiro-ministro Patrice Trovoada.

A saída da reunião de mais de 2 horas com o Chefe do Governo são-tomense, o Director Geral do Gabinete Político e Diplomático da China para África, fez declarações contundentes a volta do reconhecimento de Taiwan por São Tomé e Príncipe no ano 1997.

Lin Songtian(na foto), considerou que o acto de São Tomé e Príncipe gerou muito mal-estar no seio do povo chinês. «As nossas relações foram estabelecidas em 1976, e o momento em que se reconheceu Taiwan gerou muita complicação», declarou no átrio do Palácio do Governo são-tomense.

Para a China, São Tomé e Príncipe tinha violado um princípio internacional, ao reconhecer Taiwan. «No mundo só existe uma e única China. Taiwan é parte indivisível do território chinês. É um princípio universalmente reconhecido. Inclusivamente os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e o Japão o reconhecem. É um princípio internacional», afirmou Lin Songtian.

O discurso de lição em termos de ética na diplomacia e de responsabilidade política a nível do reconhecimento de Estados soberanos prosseguiu. «Taiwan não é membro da ONU nem tem assento nas Nações Unidas. Como é que vocês foram manter, a chamada relação diplomática com eles? Como é que eles podem em instâncias internacionais defender os vossos interesses?», interrogações feitas por Lin Songtian no Palácio do Governo de São Tomé e Príncipe.

China, deixou claro no Palácio do Governo são-tomense, de que as relações entre povos e Estados, não podem ser trocadas ou alteradas como se de uma camisa se tratasse. Nem as razões financeiras devem justificar ou sustentar rompimento de relações antigas entre Estados.

Por isso Lin Songtian, detalhou o progresso económico e financeiro alcançado pelo seu país durante o tempo em que São Tomé e Príncipe, deixou de reconhecer o princípio de uma e única China. «No ano 2000, o PIB da China era apenas 3,3 vezes maior do que o de Taiwan. Mas a partir de 2014 o nosso PIB passou a ser 20 vezes maior do que o de Taiwan. Actualmente das 31 províncias da China, 5 têm um PIB superior a de Taiwan. E nos próximos meses mais 10 províncias da China terão um PIB superior a de Taiwan», enfatizou Lon Songtian.

O Director Geral dos Assuntos Africanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, defendeu as relações entre os dois países, num quadro de necessária promoção de confiança mútua.

Abel Veiga