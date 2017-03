Queixas dos militares de STP que foram enviados para Marrocos

Numa carta endereçada ao Chefe de Estados Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, os 24 militares são-tomenses que foram enviados para estágio de formação de 6 meses em Marrocos, clamam pela intervenção das autoridades competentes, no sentido de resolver os problemas com que se confrontam no Reino de Marrocos.

Os militares que deixaram São Tomé no dia 28 de Fevereiro, foram distribuídos por diversas escolas militares em Marrocos.

Na carta endereçada ao Brigadeiro Horácio Sousa, relatam dificuldades financeiras e materiais, que impossibilitam a participação com êxito na formação de 6 meses.

Os militares são-tomenses, dizem que a situação é tão complicada que já perderam o rasto de dois companheiros de armas. «Até a data presente, não tivemos contacto com Sargento-ajudante António da Fonseca e 2º Sargento Abdalá dos Santos por falta de meios de comunicação», lê-se na carta dos militares são-tomenses em Marrocos.

O Téla Nón confrontou o Comando das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, com o teor da missiva dos militares enviados para Marrocos, e foi esclarecido que medidas estão a ser adoptadas pelos canais diplomáticos, para resolver os problemas ce deparam em Marrocos.

No gabinete do Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, o Téla Nón foi informado, de que canais de contacto foram accionados a partir da embaixada de Marrocos baseada em Libreville-Gabão, para dar início ao processo de busca de soluções para as dificuldades, financeiras e materiais que comprometem a formação dos militares nacionais em Marrocos.

O leitor deve consultar o teor da carta que os militares endereçaram ao Chefe de Estados Maior das Forças Armadas, para melhor se inteirar do assunto. – CARTA MILITARES

Abel Veiga