Samba e o Governo apostados no combate ao Ciber-crime

O Procurador-geral da República, Frederique Samba(na foto) está determinado em combater a criminalidade que ocorre nas redes mundiais de computadores e no uso das tecnologias de comunicação e informação. O Governo de Patrice Trovoada também tem a mesma determinação.

O Procurador-geral da República e a Ministra da Justiça Ilza Amado Vaz, renovaram nesta semana o empenho neste combate, durante a realização do seminário sobre o cibre-crime, organizado pelo Ministério Público.

Nos últimos 5 anos São Tomé e Príncipe, passou a dispor da melhor rede de internet na região da África Central. A instalação do cabo de fibra óptica, trouxe. Celeridade para o serviço de telecomunicações, provocou a explosão do uso da internet no país, e os indícios de criminalidade por via dos novos sistemas de comunicação e de informação, também começaram a ganhar forma.

A justiça são-tomense que não tem conseguido resolver, nem dissuadir, a criminalidade tradicional caracterizada, pelo desvio de fundos públicos, roubos de galinha, de banana, assaltos a residências, plantação e o consumo da cannabis, quer agora combater a criminalidade electrónica. «Não só no nosso ciclo pessoal como a nível dos jornais, verifica-se alguns comportamentos que põem em causa bens jurídicos fundamentais, sobretudo a dignidade das pessoas, para casos de crime de difamação com pessoas que criam páginas de perfis falsos, eventualmente alguma pornografia infantil com a publicação de imagens íntimas de adultos ou menores, eventualmente a burla informática», declarou o Procurador-geral da República.

Frederique Samba, acrescentou que no uso das novas tecnologias de comunicação e informação, registam-se da parte dos são-tomenses, comportamentos que justificam uma atitude diferente da Procuradoria-geral da República.

O Procurador-geral da República, que nos últimos tempos tem estado empenhado em preparar as condições para combater o ciber-crime em São Tomé e Príncipe, explicou para o Téla Nón, os passos que estão a ser dados a nível da reforma legislativa. «São Tomé e Príncipe tem um código penal que é recente, é de 2012, mas há alguns tipos de crimes que estão previstos na convenção de Budapeste que ainda não aderimos. Precisamos fazer algumas alterações», afirmou Frederique Samba.

O Governo que está também muito empenhado na caça aos criminosos cibernéticos já fez aprovar no parlamento o projecto de luta contra o ciber-crime, que incorpora os tipos legais da Convenção de Budapeste sobre o ciber-crime.

Antes do diploma ser promulgado pelo Presidente da República, o Procurador Geral da República, decidiu promover o seminário sobre o ciber-crime, para informar e preparar os magistrados judiciais e do ministério público, sobre o desafio que terão pela frente.

Quadros técnicos que varais instituições públicas que lidam com a informática e as novas tecnologias de comunicação e informação, também participaram no seminário que foi ministrado por um perito do Ministério Público de Portugal em ciber – crime. «O seminário forneceu informações precisas sobre o que são os desafios na utilização das novas tecnologias na prática de crimes e como é que podemos ultrapassar, investigar e responsabilizar», destacou o Procurador-geral.

No entanto durante o seminário o Procurador-geral da República, o magistrado do ministério público e alguns juízes do Tribunal da Primeira Instância, perceberam que para combater o ciber-crime, não basta ter as leis nas mãos. É necessário ter provas do crime para depois julgar.

O mundo electrónico é um quebra-cabeças, os magistrados deram conta que para além do decreto-lei que o governo já fez aprovar, é preciso aumentar o investimento na justiça, para formar quadros capazes de investigar tais crimes. São necessários engenheiros em informática, e são necessários equipamentos de ponta, para seguir as pisadas dos alegados criminosos cibernéticos.

O Procurador-geral reconheceu que é necessário investir para que a semelhança de Portugal, o Ministério Público são-tomense tenha um departamento virado para o ciber-crime. A cooperação com as instituições judiciais internacionais é fundamental segundo Freerique Samba, no processo de investigação.

Parcerias deverão ser também ser tecidas com as empresas de telecomunicações do país e do estrangeiro, para que em caso de crime ou de investigação, o Ministério Público são-tomense possa ter acesso aos servidores baseados seja no país, ou nas nuvens.

Abel Veiga