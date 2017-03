Começou a manobra militar “Obangame Express 2017”

A guarda costeira de São Tomé e Príncipe, está a partir de hoje envolvida no exercício Obangame Express 2017. Um exercício organizado pela marinha de guerra dos Estados Unidos. A manobra militar que vai decorrer em toda a região marítima do Golfo da Guiné, conta com a participação da marinha de guerra dos países do continente americano, da Europa e o Brasil em representação da América Latina.

A região do Golfo da Guiné foi subdividida em 5 áreas. Os militares da guarda costeira de São Tomé e Príncipe estão a operar na área D, que envolve o mar territorial do país. Combate a pesca ilegal não regulamentada e não reportada, luta contra a poluição, busca e salvamento e operações militares para por fim a situações de sequestro no mar, são os 4 objectivos da manobra militar.

O mesmo cenário de operações vai acontecer noutros países do Golfo da Guiné, em sintonia com o centro de coordenação do exercício baseado em Doula – Camarões.

Wander Daniel, segundo tenente da guarda costeira, disse a imprensa que «com esse exercício vamos criar condições para lidar com as situações que hão vir. Estamos no golfo da Guiné onde as ameaças estão a crescer», pontuou.

Marinhas de guerra de Portugal e do Brasil, participam no exercício que é comandado pelos Estados Unidos de América.

Sam Colton, Tenente da marinha de guerra dos Estados Unidos, participou na cerimónia de lançamento do exercício em São Tomé, nas instalações do ministério da defesa. Considerou que juntos as forças armadas dos países do Golfo da Guiné e aliados internacionais, vão provocar a redução das ameaças à segurança na região.

O Chefe de Estados Maior das Forças Armadas o Brigadeiro, Horácio Sousa, presidiu a cerimónia.

Segundo o segundo tenente Wander Daniel, as operações da guarda costeira no âmbito do exercício só terminam no dia 28 de Março. Esta manhã estão a decorrer nas águas da ilha do Príncipe manobras da guarda costeira, contra a pesca ilegal e não regulamentada.

O mesmo exercício vai ser desenvolvido nas águas da ilha de São Tomé, que também será palco de exercícios da guarda costeira para combater e dissuadir situações de poluição marítima. «Dia 27 busca e salvamento e no dia 28 teremos o cenário de sequestro em que abordaremos um navio», explicou o segundo tenente da guarda costeira.

Abel Veiga