Governo determinado em construir porto acostável e modernizar aeroporto

Afonso Varela, Ministro da Presidência, segunda figura do Governo, garantiu aos parceiros internacionais de São Tomé e Príncipe, que ainda no primeiro semestre de 2017, será anunciada a data de arranque das obras de modernização do aeroporto internacional e de construção do porto em águas profundas.

Na reunião com os parceiros internacionais que decorreu em São Tomé, no início do mês de Março, portanto, muito antes de o FMI anunciar a sua recusa em mobilizar financiamentos para os dois projectos, o Ministro da Presidência, descreveu o que vai acontecer com o aeroporto internacional. «Neste momento o nosso aeroporto tem 2200 metros e a nossa intenção é de estender o nosso aeroporto pelo menos mais 800 metros. Mas não basta estender o aeroporto é preciso melhorar os sistema de segurança, é preciso melhorar o sistema de navegação, os equipamentos de combate aos incêndios, é preciso fazer tudo isto»,explicou Afonso Varela.

O projecto de modernização do aeroporto internacional, conta com apoio da República Popular da China, e segundo o Ministro, é um projecto estruturante para a economia nacional. «Consideramos como prioritário o aeroporto porque estamos convencidos que o desenvolvimento e a geração de riqueza, passa fundamentalmente pelas conexões, pelas trocas, e quando não há troca não há necessariamente geração de riqueza», sublinhou.

O Ministro da presidência disse aos parceiros internacionais, que «o Governo está determinado em ainda este ano lançar essas obras. Esperamos ainda neste ano, neste primeiro semestre, anunciar a data de arranque dessas obras», pontuou.

No final de Março, o FMI, veio reafirmar que o país não tem mais margem de manobra para se endividar.

Abel Veiga