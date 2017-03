Tony Blair visita São Tomé vindo do vizinho Gana

Antigo Primeiro-ministro britânico de 1997 à 2007, Tony Blair chegou a São Tomé no início da noite de quarta – feira, e reuniu-se com o Primeiro-ministro Patrice Trovoada.

Após ter participado numa conferência no Gana, sobre Governação e “Desenvolvimento em África”, Tony Blair, veio conhecer o arquipélago, que segundo as suas palavras, sempre despertou a sua atenção, São Tomé e Príncipe.

Na conversa com Patrice Trovoada prometeu colaborar com o Primeiro-ministro e o seu Governo, na implementação da agenda de transformação do país. Disse que no quadro da sua fundação, criada para promover o desenvolvimento em África, já colaborou com vários governos africanos na implementação das agendas de transformação. «Obviamente que não temos problema de ajudar na prestação de assistência neste sentido», afirmou.

Blair enalteceu a posição estratégica de São Tomé e Príncipe no golfo da Guiné, que pode ser uma porta para prestação de serviços na região da África Central, que conta com mais de 300 milhões de consumidores.

Tony Blair deixa São Tomé, nesta quinta – feira, depois de ter defendido em Acra-Gana, que o critério de selecção dos Chefes de Estados em África, não deve ter em conta a idade da figura política. «Idade não é importante para governar. Experiência sim», declarou Tony Blair.

O antigo Primeiro-ministro britânico foi mais explícito, «não sou a favor da limitação da idade. Apoio o direito das populações a decidirem por elas mesmas».

Para Tony Blair, os jovens dirigentes africanos podem ser mais enérgicos, mas a isso, é preciso juntar a experiência. «O melhor é ter vigor e a experiência», frisou.

A posição manifestada por Tony Blair no Gana, surpreendeu a imprensa e a opinião pública africana, tendo em conta o discurso crítico dos dirigentes ocidentais em relação ao longo tempo de mandato de muitos Chefes de Estados africanos, nomeadamente Robert Mugabe do Zimbabwé, Teodoro Obiang da Guiné Equatorial, ou José Eduardo dos Santos de Angola,

Abel Veiga