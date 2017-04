Carlos Gomes  primeiro embaixador de STP em Cabo Verde

Carlos Gomes(na fotoa9 é cidadão são-tomense descendente de caboverdianos. Foi uma das baixas resultantes da remodelação do décimo sexto governo constitucional, onde ocupava a pasta de Ministro do Emprego.

Nesta semana foi nomeado pelo Presidente da República Evaristo Carvalho como novo embaixador de São Tomé e Príncipe em Cabo Verde.

É a primeira vez que São Tomé e Príncipe abre uma representação diplomática em Cabo Verde, país que acolhe importante comunidade são-tomense.

O decreto de Evaristo Carvalho, nomeou também novos embaixadores para representar o país junto ao Reino da Bélgica e na República do Gabão.

A embaixadora Elisa Pereira Afonso de Barros, vai para o Gabão, e Maria D`Assunção de Barros Amaral Aguiar, segue para Bélgica para defender interesses de São Tomé e Príncipe junto a União Europeia.

O Chefe de Estado são-tomense, decidiu por outro lado, despachar o seu conselheiro jurídico Augério Amado Vaz, para o mais longe possível dos corredores do palácio Presidencial. Gégé como é vulgarmente conhecido no país, foi demitido do cargo de assessor jurídico e recebeu guia de marcha, para representar São Tomé e Príncipe no seio da Comunidade dos Estados da África Central, na qualidade de conselheiro jurídico.

Abel Veiga