Polícias acantonados exigiram melhores condições de trabalho ao PM

Na conversa com o Primeiro-ministro Patrice Trovoada por volta das 12 horas de segunda – feira, a polícia do Distrito de Água Grande que envolve a capital-São Tomé, exigiu ao Primeiro-ministro Patrice Trovoada, soluções imediatas para alguns problemas com que se confrontam. Fardamentos dignos, fazem parte da exigência, que segundo a fonte do Téla Nón, o chefe do Governo deverá dar apresentar soluções imediatas até quinta – feira.

O acantonamento dos polícias, que abandonaram as ruas de São Tomé na segunda – feira, e recusaram atender quaisquer casos que brigam com a ordem pública e a integridade dos cidadãos, acabou por se transformar num protesto reivindicativo.

Segundo a fonte do Tél Nón os polícias acantonados, recusaram na segunda feira qualquer tipo de diálogo com o Comandante Geral o Super Intendente Samuel António, e muito menos com o Ministro da Defesa e da Administração Interna Arlindo Ramos.

O único interlocutor válido foi o Primeiro Ministro Patrice Trovoada.

Abel Veiga