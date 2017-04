Comando da Polícia Nacional caiu

Num comunicado divulgado na noite de quarta – feira o governo anunciou que «finalmente o conselho de ministros analisou a situação das forças de defesa e segurança com destaque para a situação prevalecente na polícia nacional e decidiu:

1 – Dar por finda a comissão de serviço do Comandante Geral e do Vice-comandante Geral da Polícia Nacional.

Por outro lado, o conselho de ministros designou «o senhor Domingos Nascimento para interinamente exercer as funções de Comandante da Polícia Nacional cumulativamente com as suas funções de comandante distrital de Água Grande»..

Mais ainda, «orientar o senhor ministro da defesa e administração interna para instruir imediatamente uma comissão de reestruturação e melhoria de desempenho», diz o comunicado do conselho de ministros..

O governo fez cair o comandante geral da polícia nacional o super-intendente Samuel António e o vice-comandante Kiwakisiki Nascimento.

Domingos Nascimento, mais conhecido por Domingos Papa, é o comandante geral interino.

Os dois chefes da polícia foram demitidos após os episódios da última segunda feira, em que os polícias abandonaram as ruas da cidade de São Tomé, como forma de protesto.

As negociações com o Primeiro-ministro Patrice Trovoada, deveriam resultar numa solução nesta quinta – feira. O comunicado do Conselho de Ministros da noite de quarta – feira, foi a resposta do governo para acalmar a tensão no seio da Polícia Nacional.

Abel Veiga