Patrice na China antes de apresentar o Orçamento Rectificativo para 2017

O Primeiro-ministro e Chefe do Governo, realiza a primeira visita oficial a República Popular da China, após a retoma das relações bilaterais em Dezembro de 2016. Uma nota do conselho de ministros publicada na última semana anunciou que o Chefe do Governo se deslocaria a Pequim para assinar o protocolo de cooperação entre os dois países nos domínios económico, cultural e científico.

Patrice Trovoada acabou por viajar no último fim-de-semana rumo a China. Na mesma nota do Conselho de Ministros, o Governo decidiu elaborar um Orçamento Rectificativo, «cuja preparação deve começar imediatamente e ser submetido Assembleia Nacional até finais do corrente mês de Abril», lê-se no documento.

Note-se que o Orçamento Geral do Estado para 2017 no valor de 132 milhões de euros, foi aprovado com voto favorável da maioria parlamentar que sustenta o Governo. Os partidos da oposição contestaram o facto de ter existido duas versões do mesmo orçamento de Estado para 2017. Cada versão com as suas cifras e fontes de financiamento.

Segundo a oposição a versão entregue ao parlamento e que foi aprovada pelo maioria parlamentar da ADI, não foi promulgada pelo Presidente da República. Diz a oposição que o Chefe de Estado promulgou a versão número 2 do Orçamento Geral do Estado, que tinha sido publicada no site do Ministério das Finanças. A oposição levou o caso para o Tribunal Constitucional, que até a presente data não se pronunciou sobre o assunto.

No entanto, não parece ser inocente o encontro que a equipa do FMI que veio analisar a situação macro-económico do país, acabou por ter com com os partidos da oposição com assento parlamentar. Encontro onde a duplicidade do OGE para 2017, terá sido o destaque.

Por outro lado o Governo anunciou a elaboração do Orçamento Rectificativo em Abril, com base nas recomendações deixadas pela equipa do FMI. « O Fundo Monetário Internacional, recomenda o Governo que sejam adoptadas medidas adicionais susceptíveis de corrigir os défices actualmente registados», refere o Conselho de Ministros.

Abel Veiga