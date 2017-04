Alemanha garante 30% de financiamento do projecto da UE para STP

O anúncio da participação financeira da Alemanha no projecto de água e saneamento de meio financiado pela União Europeia, foi feito por Burikhard Ducoffre. É o novo embaixador da República Federal Alemã, acreditado na terça – feira pelo Presidente da República Evaristo Carvalho.

O diplomata alemão destacou a ajuda financeira a nível trilateral, que o seu país dá a São Tomé e Príncipe. O projecto de água e saneamento do meio, cujos fundos, a União Europeia deverá injectar no Orçamento Geral do Estado para 2017, está avaliado em 28 milhões de euros a serem desbloqueados até 2020. Anualmente o país deverá encaixar mais de 5 milhões de euros para através do Orçamento Geral do Estado.

Segundo o embaixador Burikhard Ducoffre do total de 28 milhões de euros, a Alemanha assegura o financiamento de 30% do valor.

O novo embaixador da Alemanha, recebeu honras militares na cerimónia de apresentação das suas cartas credenciais ao Presidente da República.

Abel Veiga