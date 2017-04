MLSTP em Ebulição

Militantes do MLSTP, maior partido da oposição no país, decidiram por em marcha um movimento, que na tarde desta quarta – feira, promove um Fórum de Debate e Reflexão sobre o estado actual do partido.

No convite que está a ser distribuído, o movimento de militantes, diz que o Fórum pretende reforçar a organização interna, promover a unidade, e definir estratégias consensuais, para que o MLSTP seja uma oposição mais forte e construtiva.

O movimento de militantes, pretende esta tarde reunir a mesma mesa, a actual Direcção do Partido encabeçada por Aurélio Martins, todos os ex-presidentes do partido, todos os seus ex-Primeiros Ministros, ex-membros de governos, ex-lideres parlamentares, e os ex e actuais líderes do seu braço feminino OMSTEP e da sua juventude a JMLSTP.

Segundo a organização o fórum desta tarde, quer ser a rampa de lançamento para o entendimento entre a família do MLSTP. Uma família política cujo desentendimento crónico, começou a ameaçar a sua sobrevivência.

Enquanto isso, a actual direcção do MLSTP, anunciou realização já nesta semana de conselhos nacionais alargados a nível distrital. Quando falta cerca de 1 ano para a realização das eleições legislativas, o MLSTP que registou nas eleições de 2014 a pior derrota eleitoral da sua história, entra em ebulição.

Abel Veiga