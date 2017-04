MLSTP : Oscarito defendeu sincronia com a Direcção do partido

Oscar Sacramento e Sousa, mais conhecido por Oscarito, foi ministro em vários governos do MLSTP, sobretudo durante os primeiros anos da independência nacional. Coronel do Exército na Reserva, deixou o MLSTP desde 1991. Marcou presença no fórum organizado pelo movimento de militantes do MLSTP, que juntou figuras que no passado desempenharam cargos ministeriais pelo partido.

Oscarito, lamentou o facto dos cidadãos são-tomenses estarem amordaçados. Os partidos da oposição perderam direito de contradizer o Governo nos órgãos de comunicação social do Estado.

O grave é que o departamento de comunicação e propaganda do MLSTP, simplesmente não funciona. «Na minha análise estamos todos amordaçados. Há que encontrar uma outra alternativa. Tem-se que arranjar um jornal, ou um outro meio qualquer que traga a informação. Todos os partidos têm um departamento de informação e propaganda. Esse departamento tem que funcionar. Porque o princípio é silenciar a oposição e não devemos estar calados», afirmou.

Oscar Sousa, alertou aos presentes para o facto da acção do movimento de militantes do MLSTP, gerar outras interpretações, nomeadamente de que visa derrubar a actual direcção do partido. «O meu apelo é para que esse movimento fortaleça a actual direcção do MLSTP, evitando as sucessivas divisões que se assiste nos últimos anos», apelou.

Para o homem que foi várias vezes ministro da defesa e ordem interna em São Tomé e Príncipe, o debate sobre o estado actual do MLSTP, é um princípio importante para o renascimento da consciência nacional.

A exposição feita por Rafael Branco, sobre em que estado se encontra o paciente MLSTP, é para Óscar Sousa uma base importante, sobre a qual deve-se afincar os pés para salvar o paciente.

Abel Veiga