MLSTP : Posser propõe expurgo de alma para salvar MLSTP

Antigo Presidente do MLSTP, que ocupou vários cargos ministeriais pelo partido, Guilherme Posser da Costa, lamentou a ausência do Presidente do MLSTP Aurélio Silva, no fórum que pretendeu revitalizar a alma do MLSTP.

Uma alma infestada de maus espíritos, que têm que ser expurgados para o paciente recuperar. «O maior partido actualmente em São Tomé e Príncipe, é o partido dos descrentes, os desmoralizados. Quantos jovens que não vão votar. E perguntam votar para quê? Perdeu-se valores, perderam-se ideias. Hoje o que vale é o dinheiro. O país está refém de um mercantilismo interno, e está a tornar cultura dentro do nosso partido. Se quisermos ocupar um lugar incontornável na sociedade são-tomense temos que expurgar de dentro de nós essa ideia que foi trazida de fora, de que quem tem dinheiro é que manda no MLSTP». São palavras proferidas por Posser da Costa no fórum de debate.’

O antigo Presidente do MLSTP que foi primeiro-ministro e Chefe único governo de maioria absoluta do MLSTP, ainda na década de 90, esclareceu que «não estou nesta iniciativa com este objectivo (derrubar a liderança). Mas lamento imenso a ausência aqui da Direcção do partido», precisou.

Para Guilherme Posser da Costa o fórum foi um alertar da consciência nacional.

