MLSTP : Rafael Branco pôs o dedo na ferida do partido

Joaquim Rafael Branco, militante do MLSTP desde 1975, ocupou vários cargos na direcção do país em nome do MLSTP, tendo sido também Presidente do partido. Em Março de 2014 afastou-se do MLSTP, e criou o partido PEPS.

Na última semana, Rafael Branco, participou no Fórum de Debate que reflectiu o estado do partido da independência. O evento reuniu os antigos membros dos governos do MLSTP e os ex-líderes do partido.

Rafael Branco, recordou aos presentes que em Novembro – Dezembro do ano passado, recebeu a visita de Aurélio Martins, o actual Presidente do MLSTP, propondo o seu regresso a militância no partido.

Disse que sugeriu a Aurélio Martins o encontro de todos os membros desavindos, e também a realização de uma espécie de conferência para tratar da saúde do MLSTP, que está doente. «A crise instalada no MLSTP tem raízes antigas e persistentes. Por isso a primeira atitude dos dirigentes do partido deve ser, somos todos culpados. Eu humildemente assumo a minha parte de responsabilidade e não estou interessado em culpar ninguém», declarou.

A radiografia feita por Rafael Branco, mostra um partido desacreditado pela sociedade são-tomense, que desde 1998 está a perder eleitorado. Reconheceu que tudo na vida nasce, cresce, reproduz e morre.

As instituições seguem o mesmo destino. No entanto avisou que para prolongar o tempo de vida e a vitalidade de qualquer paciente, é necessário que o mesmo seja medicado. «Até hoje o partido tem recusado tomar os medicamentos necessários para garantir a sua vitalidade e credibilidade. Compromissos atrás de compromissos, jogadas atrás de jogadas. Todos participam num jogo com alto nível de mortalidade», frisou.

Só há uma alternativa «ou o partido se transforma mantendo a sua identidade, ou morre, mais cedo ou mais tarde», sublinhou.

As causas da morte lenta do MLSTP são várias. Rafael Branco, destacou a perda de credibilidade no seio da sociedade, e a ausência do conhecimento da história do partido. «Não existe comunicação estruturada com a sociedade. Perante o bloqueio dos órgãos estatais de comunicação o partido ficou também bloqueado em termos de comunicação».

O ex-Presidente do MLSTP, enumerou cerca de 10 causas que contribuem para a agonia do partido que liderou o processo de independência de São Tomé e Príncipe. O processo decisório no MLSTP passou a ser manipulado. «Ter uma presença discreta de jovens nos órgãos de decisão do partido não apela a filiação de outros jovens. Está cimentada na nossa sociedade a ideia de que o MLSTP é um partido que não se abre a juventude», denunciou.

A doença é grave. «As pessoas compram os seus lugares para a direcção do partido. O banho se tornou num dos mecanismos principais na selecção dos órgãos de direcção do partido».

Segundo Rafael Branco a união é possível se todos os militantes do partido, abandonarem as agendas pessoais, os interesses mercantis, a inveja, o mal dizer, e outros vícios sobejamente conhecidos. «É preciso rejeitar o papel de mobilização de apoiantes pelo dinheiro».

O presente e o futuro desafiam o MLSTP a mudar de comportamento, para recuperar a confiança da sociedade.

Abel Veiga