Acórdão do STJ anulou classificação após inspecção dos juízes

O acórdão número 2 de 2017 do Supremo Tribunal de Justiça, que o Sindicato dos Magistrados Judiciais entregou ao Jornal Téla Non, arrasa por completo com o processo de inspecção dos magistrados dos tribunais realizado por técnicos portugueses em finais do ano 2015.

O Acórdão que acolheu unanimidade dos juízes conselheiros do supremo tribunal de justiça, é um sério revés para o décimo sexto governo constitucional liderado pelo Dr Patrice Trovoada, que defendeu a realização da inspecção judicial, e após os resultados, garantiu que os juízes que tiveram classificação negativa seriam simplesmente afastados do sistema.

O Chefe do Governo, chegou a anunciar que os magistrados que tiveram classificação negativa, iriam ser úteis ao país noutros sectores de actividade.

O Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, com data de 19 de Abril de 2017, deitou tudo por terra. O Supremo Tribunal de Justiça, diz que decidiu com base no recurso interposto pelo Sindicato dos Magistrados Judiciais de São Tomé e Príncipe, que pediu a anulação da deliberação número 5 /2016 emitido pelo Conselho Superior dos Magistrados Judiciais com data de 12 de Maio do ano 2016.

Tal deliberação homologou «os relatórios da inspecção judicial sobre os magistrados judiciais, e consequentemente a classificação atribuída», lê-se no acórdão.

O Sindicato dos Magistrados Judiciais argumentou que a deliberação que considerou os juízes de inaptos para o exercício da função, padece de «vício de violação da lei», nomeadamente o regulamento de inspecção judicial e o Estatuto dos Magistrados Judiciais.

Apresentou mais vícios ao Supremo Tribunal de Justiça. «Vício de forma e violação do disposto nos artigos 120, 121, e 122, da Constituição Política da República Democrática de São Tomé e Príncipe», descreve o acórdão.

O Supremo Tribunal de Justiça – Secção Cível, Administrativa e Fiscal, analisou os factos, e chegou a uma conclusão e decidiu:

– Dar provimento ao presente recurso por violação da lei declarando nulas todas as classificações sancionatórias, discriminatórias, demérito ou prejudicial aos inspeccionados contidas na deliberação número 5/2016 de 12 de Maio do Conselho Superior de Magistrados Judiciais … bem como o relatório de inspecção na parte respeitantes aos visados….

De seguida o Supremo Tribunal de Justiça ordenou que «sejam reconduzidos aos seus respectivos lugares todos os magistrados judiciais com a referida classificação para exercício das suas funções».

Mais ainda «notifique o Conselho Superior de Magistrados Judiciais, da entrada imediata em funções dos magistrados com as referidas classificações».

O Supremo Tribunal d Justiça prosseguiu «notifique imediatamente todos os interessados com as referidas classificações da entrada imediata em funções».

Após a inspecção dos juízes em 2015, os resultados afixados na vitrina do Tribunal em Maio de 2016, deram 5 juízas classificação BOM. Dois juízes foram considerados como SUFICIENTES e outros 5 juízes receberam classificação MEDIOCRE. Os 5 juízes com avaliação medíocre, foram considerados pelos Conselhos Superior da Magistratura Judicial como inaptos, e cessaram imediatamente as suas funções. O recurso ao Supremo Tribunal de Justiça, trouxe a reviravolta.

O Téla Nón concede ao leitor a cópia do Acórdão de 19 de Abril, para se inteirar sobre todos os pontos e vírgulas, do caso. Clique – supremo trib. de justiça

Abel Veiga