Juiz Bandeira procura segundo mandato como Presidente do STJ

José Bandeira, Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça desde Abril de 2013, anunciou que vai brigar para um segundo mandato na eleição marcada para a próxima quarta – feira 26 de Abril.

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, é eleito entre os 5 juízes conselheiros. Para além de José Bandeira, Alice Vera Cruz e Silvestre Leite, são juízes conselheiros que já desempenharam a função de Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Frederico da Glória e Manuel Silva Gomes Cravid, são outros dois juízes conselheiros que formam o quinteto.

A votação decorrerá entre os 5 juízes conselheiros. Em 2013, o Juiz Conselheiro Silva Gomes Cravid foi candidato a presidência e arrecadou 2 votos. José Bandeira, que a ultima hora se apresentou como candidato, conseguiu 3 votos e foi eleito Presidente.

Desta vez, José Bandeira, que liderou o Supremo Tribunal de Justiça nos últimos 3 anos, reuniu-se com o Presidente da República Evaristo Carvalho na sexta – feira, e anunciou a imprensa que vai brigar pelo segundo mandato.

O Téla Nón sabe que o Juiz Conselheiro Manuel Silva Gomes Cravid, também está na corrida com a intenção de substituir José Bandeira na presidência do Supremo Tribunal de Justiça, e não só.

Isto porque em São Tomé e Príncipe, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, é também Presidente do Tribunal Constitucional, que no período eleitoral desempenha a função de Tribunal Eleitoral e tem a última palavra no resultado das eleições.

Mais ainda, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça preside o Tribunal Administrativo, assim como o Conselho Superior da Magistratura Judicial, o órgão executivo do poder judicial. Sem falar do Tribunal Tributário também sob tutela até agora do Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Bandeira.

É muito poder que estará em disputa na próxima quarta – feira. Espera-se que o órgão de soberania tribunais, e os seus juízes conselheiros, conservem a sua independência, para agirem em consciência no conclave de quarta – feira, evitando a tentação do famoso “Banho”(compra de votos, de consciência e da alma), que os políticos impuseram ao país.

Abel Veiga