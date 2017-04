Juiz Cravid avisou que não vai aceitar ingerência nos assuntos dos Tribunais

A luz das declarações do Primeiro-ministro Patrice Trovoada, sobre a anulação pelo Supremo Tribunal de Justiça das classificações atribuídas aos juízes inspeccionados, a imprensa presente no salão do Palácio da Justiça, questionou o novo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, sobre como vai lidar com o caso, face a determinação do Chefe do Governo em procurar recurso.

«Os tribunais são um órgão de soberania, como o governo, a assembleia nacional e o Presidente da República são. Não nos cabe imiscuir nos assuntos do Governo, nem da Assembleia Nacional e muito menos nos assuntos do Presidente da República. E Gostaria que os outros órgãos de soberania agissem em conformidade», assim respondeu o novo juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, Manuel Silva Gomes Cravid.

Uma resposta a imprensa que fez aplausos ecoarem no salão do Tribunal. Dezenas de funcionários judiciais e alguns magistrados dos Tribunais presentes no salão selaram as palavras do novo Presidente em resposta aos jornalistas com aplausos prolongados.

