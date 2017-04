Juiz Conselheiro Manuel Silva Cravid eleito Presidente do STJ

Foi eleito na tarde de quarta – feira, pelos seus pares. Arrecadou 3 votos num colectivo de 5 juízes. Derrotou o seu adversário José Bandeira, que deixa assim de presidir o Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal Constitucional.

O novo Presidente prometeu agir imediatamente para por fim a greve que paralisou a quase 2 meses o sistema de justiça de São Tomé e Príncipe. «Principalmente por fim a greve. Os sindicatos são pessoas d bem que estão a sofrer, Não é a vontade deles deixar que a greve chegasse a este ponto se fossem devidamente atendidos, e a tempo. Desde o início sempre dissemos aos grevistas que nós Estamos aqui para ajudar e como acabei de ser eleito não poderá ser diferente, será das primeiras coisas a tentar resolver», declarou o novo juiz Presidente.

A organização da casa, é tarefa principal do Juiz Manuel Silva Gomes Cravid. Segundo ele é fundamental para que os tribunais funcionem em pleno. «É preciso que a sociedade são-tomense volte a acreditar no sistema judicial. É preciso que os políticos dêem algum crédito ao sistema judicial, que não estejam a contribuir para que o bom nome do Estado são-tomense fique mal parado», concluiu.

Abraço apertado do Juiz Conselheiro Frederico da Glória ao novo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, destacou-se na cerimónia. O novo Presidente foi saudado efusivamente por muitos funcionários judiciais e alguns juízes do Tribunal da Primeira Instância.

Abel Veiga