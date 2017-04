China : 146 milhões de dólares em donativos para STP 

Patrice Trovoada Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe que esteve na China onde assinou acordo geral de cooperação entre os dois países, anunciou que Pequim vai dar ao arquipélago são-tomense, 146 milhões de dólares para os próximos 5 anos. «Uma vertente em donativo que se cifra em 1 bilião de yuans, que atinge cerca de 146 milhões de dólares em donativos para projectos de infra-estruturas e o apoio do Governo chinês para que as empresas e o Governo de São Tomé e Príncipe tenham acesso a crédito para as infra-estruturas», afirmou o Chefe do Governo.

Donativo financeiro que para Patrice Trovoada transforma a China, no mais importante parceiro bilateral de São Tomé e Príncipe. «Se vermos o leque dos nossos parceiros e os montantes disponibilizados em média anual, a China pelos números, passa a ser o primeiro parceiro bilateral. Pelos números a China passa a ser o nosso primeiro parceiro bilateral», reforçou.

O donativo financeiro de Pequim estende-se também ao Aeroporto Internacional. Segundo Patrice Trovoada as obras de alargamento da pista do aeroporto vão iniciar ainda este ano.

A concertação com o Presidente da República Popular da China, garante segundo Patrice Trovoada, a realização das obras como mais um donativo financeiro, ou então numa mistura de donativo e crédito concecional. «A China predispõe-se a nos ajudar a realizar o aeroporto através de donativos, ou através de um mix-donativo-empréstimo, e as condições estão criadas para que isso aconteça. O aeroporto vai acontecer. O aeroporto é uma prioridade para arrancar ainda este ano. Ainda dentro de semanas chega uma equipa técnica da China, para terminar os estudos de construção», assegurou.

E os donativos financeiros da China não ficam por aqui. Patrice Trovoada anunciou os ganhos conseguidos em Pequim como se São Tomé e Príncipe tivesse arrecadado um Jack pote. «Temos ainda por parte do Governo chinês, iniciativas no sentido de encorajar sobretudo o sector privado chinês a investir no domínio do turismo e das infra-estruturas turísticas, a investir no domínio das energias limpas, e também outras iniciativas de cooperação que tem a ver com a gestão da cidade e do meio ambiente, do lixo, etc. China disponibiliza assistência para a estabilização macroeconómica do país sobretudo a nível das finanças públicas», frisou.

Perdão também aconteceu em Pequim. China perdoou a dívida externa de São Tomé e Príncipe avaliada em 28 milhões de dólares e segundo Patrice Trovoada, abriu mais linha de crédito. «Para além disso ainda no domínio económico o sector privado são-tomense tem a possibilidade de obter créditos a partir da China, para projectos privados e que favorecem o crescimento económico».

As obras de ampliação da pista do aeroporto e os investimentos privados chinês no turismo, visam criar as condições em São Tomé para receber os turistas chineses. «Existe também o acordo que permite São Tomé e Príncipe ser um país de destino chinês. Foi também conseguido acordo de isenção de taxa de importação dos produtos oriundos de São Tomé e Príncipe. Isso abre um mercado de exportação para nós», precisou o Primeiro-ministro.

O acordo geral de cooperação assinado em Pequim tem mais novidades. São Tomé e Príncipe vai beneficiar de 200 estágios de capacitação por ano na China. Pequim concede ao arquipélago 60 bolsas de estudos por ano para estudantes são-tomenses.

Patrice Trovoda acrescentou que negociou com as autoridades chinesas, a construção da cidade administrativa assim como o porto em águas profundas. «São projectos que vão ter impacto no PIB de São Tomé e Príncipe», concluiu.

Abel Veiga