 “Rotura” e “Fractura” no discurso do novo Juiz Presidente do STJ

Desde 29 de Abril que o Juiz Conselheiro Manuel Silva Gomes Cravid, exerce o cargo de Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional e do Conselho Superior da Magistratura Judicial.

Prometeu dar ao Tribunal um novo rosto a partir de 29 de Abril. Um novo rosto que implica a lavagem da imagem de total descrédito e incompreensão, que segundo o Juiz que preside o órgão de soberania de poder judicial, marca a casa da justiça. Uma tarefa cuja execução diz contar com a colaboração de todos.

Destacou duas situações inéditas e de grande dimensão demonstradoras de que as coisas não andam bem nos Tribunais. A greve dos funcionários judiciais que paralisou o sistema de justiça a quase 2 meses, e a inspecção feita aos magistrados judiciais que foi «uma inspecção judicial pública inobservando a lei, feita aos magistrados e divulgado a comunicação social sem que os próprios magistrados soubessem da sua condição de inspeccionado», detalhou o novo Juiz Presidente.

Para inverter a situação de descrédito total que reina na justiça e nos Tribunais, o Juiz Manuel Silva Gomes, avançou com medidas de rotura. A par da organização e reestruturação dos Tribunais, chamou atenção para o seu plano de forjar união no seio da classe dos magistrados e dos funcionários judiciais.

Logo a seguir indicou as medidas fracturantes, que vai implementar nos próximos dias. «Corrigir deliberações e despachos ilegais, corrigir todas as ilegalidades de qualquer tipo e natureza, arbitrariedades, favoritismos, injustiças e finalmente definir objectivos e traçar estratégias de funcionamento», sentenciou o juiz Presidente.

O Juiz Presidente Manuel Silva Gomes, tem assim na mira da sua acção para credibilização dos Tribunais, deliberações já emitidas no passado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, e outras decisões judiciais já tomadas, e que segundo as suas palavras são ilegais, ou manchadas pelo favoritismo. Uma medida fracturante e de consequências imprevisíveis.

A reforma da justiça é outro imperativo no processo de credibilização e funcionamento eficaz da justiça. Um processo que definiu como sendo de reestruturação, dinamização, redimensionamento, capacitação e formação dos agentes do sector da justiça «visando unicamente maior rentabilidade e produtividade».

Por isso considerou que a Reforma da Justiça, tem que ser inclusiva e profícua. «Reforma não pode ser expurgatória, nem nunca deverá ser motivo de perseguição contra as pessoas que menos gostamos ou que não nos interessa», frisou.

O Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, felicitou o Governo pelas acções em curso com vista a resolução da greve dos funcionários judiciais e renovou o seu propósito de contribuir junto com o executivo, para que a paralisação inédita do sistema de justiça, seja levantada o mais breve possível.

“É necessário ter em atenção que os são-tomenses estão em primeiro lugar”. Foi com esta frase que o Juiz Presidente fechou o seu discurso.

Abel Veiga