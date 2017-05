Número de funcionários públicos é excessivo e o Governo é aconselhado a reduzir

O Ministro do Emprego e dos Assuntos Sociais Emílio Lima, anunciou no dia internacional dos trabalhadores, 1 de Maio, que a administração pública está superlotada. Tem cerca de 11 mil funcionários, que representam um fardo para o Orçamento Geral do Estado. «Nos últimos 10 anos a nossa administração pública triplicou. Tínhamos 3 a 4 mil funcionários públicos, hoje estamos em cerca de 11 mil funcionários», afirmou Emílio Lima.

Um peso cada vez mais insuportável para o Orçamento Geral do Estado. «Em média as despesas com os salários deveriam ser de 30 a 33%. Hoje na nossa administração temos 55% como peso do pagamento de salário no Orçamento Geral do Estado», acrescentou.

Assim mais de metade das receitas arrecadadas e inscritas no OGE, servem apenas para suportar o pagamento dos salários.

A revelação do ministro acontece no dia internacional dos trabalhadores e cerca de duas semanas depois de uma equipa do FMI ter avaliado a situação macroeconómica do país, nomeadamente o balanceamento entre as despesas e as receitas do Estado são-tomense, sem falar da dívida externa considera pelo FMI desde Dezembro de 2016 como sendo muito elevada.

Informações apontam que o FMI, aconselhou o Governo a diminuir o fardo das despesas com os salários na função pública. Segundo o Ministro o processo de redução do fardo, implica a execução de reformas, a que o governo está empenhado em implementar.

Pode escutar as explicações do ministro do Emprego e dos Assuntos Sociais em registo áudio.

Abel Veiga