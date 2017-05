Exército com dificuldades na mobilização de homens para treino Ruandês

O Téla Nón, apurou que o exército são-tomense, regista alguma dificuldade na mobilização de sargentos e cabos para participarem no treino com os militares ruandeses que chegaram ao país. Nos últimos tempos o Governo intensificou a formação das forças armadas e de segurança.

No início do primeiro trimestre deste ano, o executivo enviou dezenas de sargentos para formação de 6 meses no Reino de Marrocos. A fonte militar explicou ao Téla Nón, que regista-se alguma dificuldade na mobilização de homens para a nova frente aberta com a chegada do pelotão ruandês.

Os cabos RDC, ou seja, cabos que prestam serviço militar em regime de contrato, foram convocados para voluntariamente se inscreverem. Pelo que o Téla Nón apurou até o fim de semana, a maioria dos cabos RDC, não se inscreveu para tomar parte nos treinos.

Fonte do Téla Nón garantiu ao jornal, que para evitar o fiasco em termos de participação dos militares do exército na primeira acção de formação ruandesa, os cabos RDC correm o risco de perderem a possibilidade de renovação dos seus contratos de serviço militar, caso resistam em não participar no curso.

A acção de formação dos militares ruandeses, abrange também as forças de defesa e segurança. Na sexta – feira, na sessão plenária da Assembleia Nacional, o ministro da presidência e dos Assuntos Parlamentares, Afonso Varela, explicou que os 20 oficiais militares do Ruanda, vão formar agentes da polícia nacional, os agentes da segurança do Estado cuja instituição é designada UPDE, a Guarda Presidencial e os militares do exército.

Note-se que recentemente, e no quadro da cooperação técnico-militar com Portugal e também com o Brasil, os agentes de segurança do Estado e alguns militares do exército foram formados em matéria de defesa pessoal dos dirigentes do Estado.

Os agentes da Polícia Nacional, foram formados em todos os domínios de manutenção da ordem pública e protecção dos dirigentes do Estado, e são seguidos por assessores militares portugueses destacados no país. No quadro da cooperação com Angola foi criado o corpo de intervenção da polícia nacional, os chamados Ninjas, para lidar com situações de terrorismo e outras ameaças.

Tal grupo acabou por ser extinto, após conflitos no passado com o Governo. Acto contínuo e no quadro da cooperação com Portugal, foi criado o GES, o grupo especial de segurança da polícia nacional, que foi treinada por operacionais do Grupo de Operações Especiais da Polícia de Portugal. O GES de São Tomé e Príncipe, foi treinada por Portugal, para combater qualquer tipo de ameaça a segurança nacional, nomeadamente contra acções terroristas.

Para terminar, no mês de Março último, dois navios da armada de guerra de Portugal, realizaram exercícios de fiscalização e protecção da fronteira marítima são-tomense. Pela primeira vez, fuzileiros navais dos dois países, envolveram-se em operações especiais, tanto no mar como na terra. As forças especiais são-tomenses, os fuzileiros navais, foram treinados por fuzileiros navais brasileiros, e são assessorados por especialistas militares brasileiros destacados em São Tomé.

Agora é a vez dos militares do Ruanda, darem conhecimentos as forças armadas e de segurança de São Tomé e Príncipe.Espera-se que na hora H, os nossos militares não fiquem confusos, depois de tantos treinos de escolas militares tão díspares.

Abel Veiga