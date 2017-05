Patrice em Ruanda por TIC e para acertar com Paul Kagame  

O Primeiro-ministro e Chefe do Governo de São Tomé e Príncipe, estará a chegar Kigali, capital do Ruanda. País que no último fim-de-semana colocou um pelotão de militares no território são-tomense.

Nesta que será a terceira visita oficial de Patrice Trovoada ao Ruanda, a justificação do Chefe do Governo, prende-se com a sua participação na cimeira sobre a aliança dos países africanos para privilegiar as tecnologias de informação e comunicação e para acelerar o desenvolvimento, com base nas tecnologias de informação e comunicação. A cimeira decorre na capital ruandesa.

Patrice Trovoada recordou que o Ruanda, já ofereceu a São Tomé e Príncipe, «algum gado». O gado em causa é caprino, e segundo o Chefe do Governo, resulta de uma parceria entre o Ruanda, a FAO e São Tomé e Príncipe.

O Primeiro-ministro, fez saber que não sairá de Kigali, sem ter um encontro com o seu “homólogo” Paul Kagame, para exactamente acertar as arrestas de uma cooperação bilateral, que segundo Patrice Trovoada, «pretendemos intensificar ».

Ruanda entra na estratégia político-diplomática do Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. Note-se que Paul Kagame, que actualmente preside a União Africana, é aliado político e parceiro especial de longa data do Presidente do Gabão Ali Bongo.

Abel Veiga