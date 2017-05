PR visita Instituto Marquês de Valle Flôr em Portugal

No quadro da visita oficial que realiza a Portugal, o Presidente da República e Chefe de Estado, Evaristo Carvalho, visita esta quinta – feira a sede do Instituto Marquês de Valle Flôr em Portugal.

Numa nota enviada a redacção do Jornal Téla Nón, o Instituto Marquês de Valle Flôr, dá conta que o Ministro dos Negócios Estrangeiros Urbino Botelho, e os embaixadores de Portugal em São Tomé e de São Tomé em Portugal, respectivamente Luís Gaspar da Silva e Luís Viegas, integram acompanharão o Presidente da República na visita.

O Instituto Marquês de Valle Flôr, opera em São Tomé e Príncipe, desde 1988, nos sectores da saúde, educação e desenvolvimento rural, e Água e Saneamento do Meio.

Nos últimos anos 8 anos reforçou o seu papel de parceiro importante no sector da saúde, através da implementação do projecto “Saúde para Todos”. Projecto realizado em parceria com a Cooperação Portuguesa.

No entanto desde 2016, que o projecto saúde para todos ficou limitado a vertente de especialidade, ou seja, o envio trimestral de médicos especialistas a São Tomé. Perdeu a sua componente de cuidados preventivos de saúde, e também a capacidade de assistência médica curativa junto as populações.

O recuo das acções do projecto saúde para todos, tem impacto negativo no sistema nacional de saúde, e já mereceu contestação dos partidos políticos da oposição.

A missão do Presidente da República e Chefe do Estado, durante a visita a Portugal, poderá revitalizar o projecto Saúde para Todos, e dar impulso a implementação do Programa Estratégico de Cooperação entre os dois países. Processo de implementação, que ficou encravado, por causa de dificuldades manifestadas publicamente pelo Governo são-tomense, através do Primeiro-ministro Patrice Trovoada, no que concerne ao acerto consensual de alguns pontos do PEC.

Abel Veiga