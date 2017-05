PR celebrou a renovação do “Projecto Saúde para Todos”

O Chefe de Estado São-tomnese, que visitou na manhã de quinta – feira a sede do Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), em Lisboa, tomou conhecimento de forma detalhada do trabalho que o IMVF tem desenvolvido no país, nos últimos 29 anos, em parceria com o Estado são-tomense e com a sua sociedade civil.

Na ocasião Evaristo Carvalho celebrou a renovação por mais 4 anos do Programa Saúde para Todos. Cerca de 4 milhões de euros, vão garantir a continuidade das acções do projecto em São Tomé e Príncipe.

Uma nota enviada pelo Instituto Marquês de Valle Flôr à redacção do Téla Nón, dá conta que o Presidente da República, salientou a importância dos projectos do IMVF para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e para a melhoria da qualidade de vida da população são-tomense.

Na visita a sede do Instituto Marquês de Valle Flôr, o Chefe de Estado, manifestou-se em casa. «Ao estar por baixo do tecto deste Instituto, sinto que estou perfeitamente em São Tomé. Já conhecia bem este Instituto, as suas acções começaram há já 30 anos, e sempre fui acompanhando o trabalho em São Tomé, nas áreas da Educação, Saúde, entre outras, portanto é uma felicidade estar hoje em Lisboa, na sede do Instituto», declarou Evaristo Carvalho.

Paulo Freitas, Presidente do Conselho de Administração do IMVF, realçou a honra de receber o Presidente do país onde a ONGD, actua marca presença desde 1988. «Esta é uma casa que respira África, e que respira São Tomé desde a sua nascença. São praticamente 30 anos de colaboração entre o Instituto e São Tomé, com muitos sucessos, reconhecidos a nível nacional e internacional, envolvendo sectores chave como a Saúde, Educação, Segurança Alimentar e Desenvolvimento Rural, Água e Saneamento Básico, pelo que, ao longo dos anos, o Instituto continua a ser parceiro na cooperação com São Tomé e Príncipe», afirmou Paulo Freitas.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Urbino Botelho, o embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, Luís Viegas, e Luís Gaspar da Silva, embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, acompanharam o Presidente da República na visita as instalações do IMVF em Lisboa.

O IMVF é uma Fundação portuguesa de direito privado, que tem como missão a promoção do desenvolvimento sustentável, particularmente nos países de língua portuguesa.

Abel Veiga / Fonte Instituto Marquês de Valle Flôr