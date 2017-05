90 homens recebem treino militar ruandês

Estão a ser ultimados os preparativos técnicos no Centro de Instrução Militar de São Tomé, para o arranque do treino de combate contra as ameaças a segurança nacional, ministrado por oficiais militares do Ruanda.

O Téla Nón apurou, que nesta sexta – feira deverão iniciar os testes físicos dos 90 homens que foram seleccionados para em 2 meses, apreenderem as técnicas de combate dissuasoras contra ameaças a segurança nacional e contra os dirigentes do Estado.

Dados recolhidos pelo Téla Nòn, indicam que a maioria do efectivo de 90 homens é composto por paramilitares da segurança do Estado e da guarda presidencial. O exército disponibilizou 20 cabos, e a guarda costeira colocou 10 fuzileiros navais a disposição dos instrutores ruandeses.

A formação dos 90 homens para combater qualquer acção de terror no país, é assegurada com material logístico e de combate (armas), oriundos do Ruanda, apurou o Téla Nón.

Abel Veiga