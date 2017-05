Forças políticas da oposição cerram fileiras para credibilizar a CEN

Os partidos da oposição com e sem assento no parlamento, denunciam o processo de recenseamento eleitoral de raiz que decorre no país e exigem que todo o processo seja fiscalizado por uma auditoria internacional.

A preocupação dos partidos da oposição foi apresentada na terça – feira ao Presidente da Assembleia Nacional José Diogo, através de uma petição submetida ao parlamento.

Todas as forças políticas que representam a oposição em São Tomé e Príncipe, manifestam-se inseguras com o processo de recenseamento eleitoral de raiz, que a Comissão Eleitoral Nacional está a realizar, com vista as eleições autárquicas e regional previstas para este ano e as legislativas de 2018.

A Comissão Eleitoral Nacional, é um órgão emanado pela Assembleia Nacional. Por isso os partidos da oposição submeteram a petição a mesa da Assembleia para garantir a credibilidade do órgão que organiza e realiza as eleições no país.

Arlindo Barbosa, porta-voz das forças políticas sem assento no parlamento, enumerou uma série de erros que estão a ser registados no processo de recenseamento eleitoral de raiz, que termina no dia 25 de Maio. Segundo o porta-voz, a chave da nova base de dados da Comissão Eleitoral Nacional, é a impressão digital. No entanto durante o recenseamento eleitoral, ficou provado, que a “chave” pode ser reproduzida e permite a um cidadão eleitor, ter acesso a mais de um cartão eleitoral.

Por outro lado, no passado recente, ou seja, até 2016, a Comissão Eleitoral Nacional geria a base de dados eleitorais em parceria com o PNUD em São Tomé. Organismo das Nações Unidas, que garantia a independência e segurança imparcial da base de dados eleitoral.

Com o novo processo de recenseamento eleitoral de raiz, todo o sistema eleitoral, deverá ficar sob domínio exclusivo da Comissão Eleitoral Nacional.

Instituição que no passado foi alvo de acções de vandalismo, marcadas pelo desaparecimento da base de dados.

Partidos da oposição estão preocupados com a credibilidade do processo eleitoral, e com a imparcialidade necessária na gestão de uma base de dados, determinante na conquista do poder político no país.

Abel Veiga