Debate de Urgência no Parlamento para Governo explicar “caso milho”

O Partido PCD, solicitou ao parlamento o agendamento de um debate de urgência, com a presença dos Ministros da Agricultura e Desenvolvimento Rural Teodorico Campos e da Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos.

O partido da oposição, pretende com este expediente forçar o Governo a dar explicações aos deputados e ao público são-tomense, sobre o processo de produção do milho, mas também diz o PCD, para que o pais fique a saber, «o que tem sido feito para proteger a cidadã Elsa Garrido, durante o período de greve de fome, no quadro das obrigações do Estado são-tomense, mormente no que concerne aos direitos humanos».

O PCD realça os artigos 16º e 22º da Constituição Política, para demonstrar que de acordo a lei, «todo cidadão santomense que resida ou se encontre no estrangeiro goza dos mesmos direitos e está sujeito aos mesmos deveres de os demais cidadãos, salvo do que seja incompatível da sua ausência no país».

A lei refere no ponto 2 que «os cidadãos santomenses residentes no estrangeiro gozam do cuidado e da protecção do Estado», e reforça que «A vida Humana é Inviolável».

Abel Veiga