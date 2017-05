Presidente do STJ anunciou fim para breve da greve na justiça

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, Manuel Silva Gomes Cravid, anunciou que a greve que paralisou o sistema de justiça desde 8 de Março passado, deverá conhecer o fim o mais tardar na próxima semana.

Silva Gomes Cravid que foi recebido pelo Primeiro-ministro Patrice Trovoada na sexta – feira, considerou o primeiro encontro com o Chefe do Governo como sendo frutífero. A questão da greve dos funcionários judiciais que desde 8 de Março paralisou o sistema nacional de justiça, esteve no centro das conversações, assim como o processo de reforma da justiça.

Investido nas funções de Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional e do Conselho Superior da Magistratura Judicial no passado dia 29 de Abril, só a 19 de Maio, o Juiz Presidente do órgão de poder judicial, foi recebido pelo Primeiro-ministro. Falta ainda ao Juiz Silva Gomes Cravid, se apresentar ao Presidente da República e Chefe de Estado, Evaristo Carvalho.

Abel Veiga