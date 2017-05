ADI avançou com acção legislativa para separar TC do STJ

O maior partido político de São Tomé e Príncipe, ADI, entrou em acção no dia 15 de Maio, com a apresentação ao parlamento de 3 projectos de lei, que visam a instalação pela primeira vez do Tribunal Constitucional.

Até ao presente momento, o Supremo Tribunal de Justiça, assume as funções do Tribunal Constitucional. Situação que ao longo dos anos conferiu ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, um super poder judicial.

A acção legislativa do partido ADI, tem forte sustentação legal. Afinal de contas desde a revisão constitucional operada no ano 2003 com apoio determinado dos partidos MLSTP e PCD, que a lei fundamental de São Tomé e Príncipe, impõe a criação do Tribunal Constitucional, composto por 5 juízes e todos eles eleitos exclusivamente pela Assembleia Nacional. Mais ainda, os juízes do Tribunal Constitucional, tomam posse diante da Assembleia Nacional.

O mecanismo definido pela Constituição Política, após a revisão do ano 2003, foi considerado por muitos deputados que na altura compunham as bancadas do MLSTP e do PCD, como sendo o maior e melhor acto político que realizaram na sua carreira. No entanto a lei constitucional nunca foi aplicada no que concerne a instalação do Tribunal Constitucional.

O Supremo Tribunal de Justiça, continuou a funcionar as vezes como Tribunal Constitucional, e nesta categoria composto por 5 juízes. Sendo 1 juiz indicado pelo Presidente da República, 1 pela Assembleia Nacional, e 3 outros sendo simultaneamente juízes do Supremo Tribunal de Justiça. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, desempenha as funções de juiz presidente do colectivo constitucional.

No entanto a mudança da direcção do Supremo Tribunal de Justiça, no dia 29 de Abril último, das mãos do juiz conselheiro José Bandeira, para o juiz conselheiro Silva Gomes Cravid, e sobretudo o discurso de rotura e fractura em relação a política de justiça, feito pelo novo juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, poderá ter precipitado a acção legislativa do partido ADI, interposta ao parlamento no dia 15 de Maio.

Com três projectos de lei, nomeadamente sobre a Orgânica do Tribunal Constitucional, das Custas do Tribunal Constitucional e da Secretaria do Tribunal Constitucional, o partido ADI, dá passo decisivo com vista a instalação do Tribunal Constitucional, e com base no novo texto constitucional, defendido em 2003 pelos partidos MLSTP e o PCD, separar de facto o Tribunal Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça.

O então Presidente da República em 2003, Fradique de Menezes insurgiu-se contra o novo texto constitucional, considerando-o como uma acção que visava apenas atingir um homem, Fradique de Menezes. Pois para além de esvaziar os poderes do Chefe de Estado, a nova constituição nem o permitia nomear sequer 1 juiz para o Tribunal Constitucional.

O tempo assou e o cenário político são-tomense, conheceu uma alteração profunda a partir de outubro de 2014. Se o ex-Presidente da República, Fradique de Menezes, se considerava o alvo da revisão constitucional, deixou de ser Chefe de Estado desde o ano 2011. A constituição revista ficou presente. Um presente em que o partido ADI, conserva todos os poderes políticos no país. Tem maioria absoluta no parlamento, 33 deputados contra 22 da oposição(MLSTP/PCD e UDD).

O projecto de lei da ADI, reconhece dificuldades nesta momento para se proceder a instalação legal do Tribunal Constitucional «com tudo quanto isso significa de mais recursos humanos – Juízes e Funcionários Judiciais – e de recursos materiais – nova instalação para a respectiva sede bem como os meios financeiros para o pagamento dos correspondentes vencimentos, além de outras despesas acrescidas».

O projecto de lei sobre a orgânica do Tribunal Constitucional, assinado pelo líder da bancada parlamentar da ADI, Idalécio Quaresma, esclarece que «a opção do presente diploma legal sobre a organização, o funcionamento e o processo do tribunal constitucional é a de deixar construídos no plano normativo todos os instrumentos adequados à decisão de tornar real o Tribunal Constitucional»,

Logo depois a ADI, revela o propósito imediato da sua acção legislativa. «Essa decisão é remetida para um momento posterior de intervenção legislativa por lei da Assembleia Nacional, até lá o Supremo Tribunal de Justiça fazendo as vezes do Tribunal Constitucional, se bem que com uma composição alargada, tal como esse regime transitório se apresenta ….»

Desta forma ADI, pretende alargar o número de juízes do Tribunal Constitucional, retirando ao órgão judicial que em período eleitoral, funciona como Tribunal Eleitoral, o domínio até agora evidente dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça, na tomada de decisões através dos acórdãos.

ADI com uma jogada política sustentada pela constituição política, e que vai reduzir a influência do Supremo Tribunal de Justiça e do seu novo Presidente Silva Gomes Cravid, nas questões constitucionais e eleitorais.

Abel Veiga