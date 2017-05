Maioria rejeitou proposta de debate sobre o milho chinês

A bancada do partido ADI, que representa a maioria do povo de São Tomé e Príncipe, considerou não ser oportuno debater a questão do milho importado da China para consumo humano e para produção de ração animal. O milho identificado pela imprensa internacional como sendo transgénico, mereceu designação do Governo como sendo híbrido.

Um movimento da sociedade civil entrou em acção exigindo o fim do teste do milho na zona de Mesquita. Em parceria com várias instituições internacionais tem posto em causa a introdução do tal milho no arquipélago, que tem um sistema ecológico bastante frágil.

Uma cidadã nacional chegou a cumprir 19 dias de greve de fome em Lisboa, como protesto contra a introdução do milho sem qualquer teste laboratorial, sem qualquer estudo preliminar e sem informação ao público sobre a variedade que depois da sementeira já lançou espigas em Mesquita.

O partido PCD na oposição propôs a realização de um debate de urgência para que o ministro da agricultura Teodorico Campos e a Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos Ilza Amado Vaz, explicassem a questão do milho e a situação da cidadã nacional que estava em greve de fome.

Na conferência de líderes das bancadas parlamentares, a ADI que representa a maioria do povo de São Tomé e Príncipe, rejeitou a proposta de debate, por segundo a maioria, não ser oportuno.

O regimento da Assembleia Nacional, define que em situação de falta de consenso na reunião dos líderes, prevalece o voto da bancada da maioria.

Ponto final e parágrafo. Este assunto não vai ser discutido na casa da democracia.

Abel Veiga