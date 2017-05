 PCD: “Vontade da Maioria” é anti-democrática

O partido PCD que viu gorada a possibilidade da questão do milho transgénico/híbrido ser debatido na casa da democracia são-tomense, com as devidas explicações e esclarecimentos do governo ao povo e aos representantes do povo, reagiu a decisão da ADI, que representa a vontade da maioria do povo são-tomense em considerar inoportuno o debate do assunto.

«O PCD denuncia esta atitude anti-democrática e exige que o governo esclareça todos os pormenores sobre as consequências do cultivo deste milho para a saúde humana e para a degradação da biodiversidade do país», lê-se no comunicado de imprensa do PCD.

O partido da oposição manifesta-se solidário com a cidadã Elsa Garrido e «insta o Governo a publicar com urgência os resultados dos estudos técnicos sobre as sementes de milho a ser cultivado, de modo a evitar a retoma da greve de fome através da qual ela ameaça voltar ao protesto», refere o PCD.

Abel Veiga