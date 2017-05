Cerca de 10 mil eleitores não se inscreveram no recenseamento eleitoral de raiz

Após 3 meses de recenseamento eleitoral de raiz, a Comissão Eleitoral Nacional, registou 91.167 mil eleitores em todo território são-tomense. Número inferior, ao registo eleitoral até 2016, em que 101.164 cidadãos estavam inscritos nos cadernos eleitorais.

Segundo Alberto Pereira, Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, os dados recolhidos serão processados nos próximos dias. «Provisoriamente temos neste momento na nossa base de dados, 91.167 eleitores. Se compararmos com o número de eleitores em São Tomé e Príncipe, que estavam inscritos na antiga base de dados, que era de 101.164 eleitores, conseguimos recensear cerca de 90% dos eleitores», afirmou o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional.

A fase seguinte é de processamento dos dados com vista a elaboração de novos cadernos eleitorais, que serão publicados de 10 a 24 de Junho próximo. Nesta altura os eleitores deverão confirmar os seus nomes nos cadernos.

Segundo a Comissão Eleitoral Nacional constrangimentos de vária ordem, impossibilitaram a realização do recenseamento dos eleitores na diáspora. «Tomando em conta o facto de a diáspora não poder participar no próximo pleito eleitoral, que são as eleições autárquicas e regional, queríamos tranquilizar os nossos irmãos na diáspora dizendo que não estão esquecidos», frisou Alberto Pereira, tendo assegurado que na primeira oportunidade a CEN realizará o recenseamento eleitoral de raiz na diáspora.

A confirmar os dados da CEN, pouco mais de 91 mil eleitores, deverão tomar parte nas eleições autárquicas e regionais previstas para este ano.

Abel Veiga