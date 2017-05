Cortes para emagrecer e enfrentar a crise

A luz do Orçamento Rectificativo para 2017, que o governo prometeu apresentar ao parlamento, o Conselho de Ministros, avançou com medidas de austeridade, para emagrecer a função pública e os Institutos Autónomos.

Antes do anúncio dos cortes nas comunicações, nos subsídios, e nos combustíveis a nível da função pública, o executivo pôs em marcha uma política de alargamento da base fiscal, para aumentar a recolha de receitas para os cofres do Estado. Agentes do Ministério das Finanças estão a bater as portas dos cidadãos em todo o país, em busca de dados para actualizar os impostos sobre as residências, e sobre os rendimentos.

Na função pública o Governo decidiu cortar 30% das despesas com os combustíveis. Excepção feita as forças armadas e de segurança, e os sectores da educação e saúde.

Os titulares de cargos políticos e administrativos, já não podem falar ao telefone horas a fio. O Governo decidiu cortar todas as comunicações pós pagas atribuídas aos titulares de cargos políticos e administrativos bem como os equiparados, com excepção dos ministros, O Procurador-geral da República, membros do comando supremo das forças armadas e da polícia nacional, que passam a ter um plafon de utilização.

Todas as empresas públicas e institutos autónomos, receberam ordens do Governo no sentido de reduzir em 30%, o montante da parte complementar das remunerações correspondentes aos subsídios diversos e demais regalias.

As empresas públicas e institutos autónomos que devem o fisco e a segurança social, vão ter que pagar tais dívidas, com o seu suor. O Governo ordenou que sejam alocados 50%do montante da parte complementar das remunerações correspondentes a subsídios diversos e demais regalias, a amortização das referidas dívidas através de transferências mensais ao tesouro público.

O Governo, decidiu por fim as festas na função pública e nos institutos autónomos. Pois, mandou suspender todos os subsídios de festas, datas comemorativas, subsídios de refeição excepto quando em missão de serviço, senhas de presença pagas para reuniões do Conselho de Direcção aos membros da própria direcção executiva das empresas públicas e institutos autónomos, subsídios de isenção de horário, aquisição e oferta de cabazes, etc etc.

Corte geral, até o valor de reforma que é atribuída a determinadas categoriais de ex-funcionários públicos, vai sofrer redução.

Análise ao choque dos Cortes

Na praça são-tomense, ao invés de se promover o consenso nacional em torno das medidas anunciadas, como sendo imprescindíveis para o país enfrentar a crise financeira, que é antiga, o populismo enganoso domina os discursos de rua.

Muitas vozes apregoam que tais medidas visam emagrecer os mais privilegiados do país, e consequentemente proteger o povo pequeno. No entanto na prática, tudo indica que o emagrecimento dos chamados privilegiados da administração pública, que por sinal, são quase todos da família política do Governo, pode provocar o sufocamento final do povo pequeno.

Porque não há dúvidas de que a maioria do povo pequeno, consegue rendimento directo e complementar, como resultado do serviço que presta aos chamados privilegiados. Seja como empregada doméstica, seja como motorista, jardineiro, etc etc.

Para resistir ao choque, certamente que o grupo chamado de privilegiado, terá que cortar também no rendimento que mensalmente faz cair na mão do povo pequeno. O choque é de impacto nacional, e a sabedoria popular diz que “a corda sempre corta na parte mais fraca – povo pequeno”.

Abel Veiga