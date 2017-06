Avaliação e ajuste do PEC entre STP e Portugal

Teresa Ribeiro, Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, está em São Tomé e Príncipe numa visita para avaliação da implementação do Programa Estratégico de Cooperação, assinado com São Tomé e Príncipe em Setembro do ano 2016.

Um programa estratégico de cooperação avaliado em 57 milhões de euros, para 5 anos, e que privilegia os sectores da educação, saúde, justiça, comércio e a promoção do investimento privado português no país.

Quase 1 ano de implementação, a Secretária de Estado anunciou que Portugal já disponibilizou cerca de 14 milhões de euros. Os sectores de educação e saúde, absorveram a maior fatia do montante já aplicado no PEC.

Tereza Ribeiro, que chegou a São Tomé na tarde de terça – feira, reuniu-se na quarta – feira com o Primeiro-ministro Patrice Trovoada, com quem disse ter ido uma encontro bastante frutuoso, e que permitiu a partilha da ideia de que algumas acções do programa estratégico de cooperação devem ser ajustadas.

Os dois países defenderam a promoção de diálogo mais fluído para o sucesso do programa estratégico.

Encontros com os ministros da educação Olinto Daio e com a Ministra da Justiça Ilza Amado Vaz, foram demorados e traduziram o princípio de avaliação pormenorizada das acções implementadas até agora e o ajuste necessário para que o PEC seja mais eficaz.

Escola Portuguesa de São Tomé, já é uma realidade. Professores, alunos e a direcção da escola receberam a primeira visita de um membro do Governo português.

Tereza Ribeiro, vai estar reunida com s crianças da ilha do Príncipe na celebração do 1 de Junho, dia Internacional das Crianças.

Abel Veiga