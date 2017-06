 Mé-Zochi eleito pela UE para projecto-piloto de gestão de resíduos

A União Europeia seleccionou o distrito de Mé-Zochi, no centro da ilha de São Tomé, para implementação do projecto-piloto de gestão e tratamento de resíduos.

Nos próximos 2 anos, a União Europeia vai disponibilizar cerca de 500 mil euros, para melhorar o desempenho do sistema de salubridade pública, no segundo distrito mais populoso do país.

O poder local de Mé-Zochi, com sede na cidade da Trindade, terá missão de gerir o projecto que dá atenção especial a intervenção da sociedade civil mezochiada.

Isabel Domingos, Presidente da Autarquia de Mé-Zochi, recebeu nesta semana a delegação da União Europeia, que veio avaliar as condições já criadas para a execução do projecto.

A autarquia não dispunha de meios eficazes para a recolha e tratamento dos resíduos. Recorreu ao fundo disponibilizado pela União Europeia, e no conjunto de várias propostas apresentadas por outras regiões do país, Mé-Zochi foi a região seleccionada.

Um financiamento que segundo Isabel Domingos, vai permitir «que nos próximos 2 anos possamos comprar veículos, possamos adquirir contentores de lixo e formar os colaboradores do sector de salubridade, permitindo que tenhamos de facto uma melhoria significativa no quadro da recolha e tratamento de resíduos», precisou a presidente da autarquia.

O poder local, considera fundamental que os mais de 46 mil habitantes do distrito se apropriem do projecto que vai contribuir para melhoria da qualidade de vida e a saúde pública na cidade da Trindade, mas também nas vilas e roças de Mé-Zochi.

Trabalho árduo será desenvolvido para mudar a mentalidade das populações. «Vamos trabalhar muito na comunicação, na sensibilização. Muito trabalho de terreno e queremos a disponibilidade da população para que o resultado seja alcançado em benefício de todos nós», sublinhou.

A União Europeia, que escolheu o distrito do centro da ilha de São Tomé, para implementação do projecto de salubridade pública, realçou o facto de Mé-Zochi, ser a principal fonte de água potável que abastece toda a ilha de São Tomé.

Um distrito reserva de água, cujo ambiente deve ser protegido, para evitar consequências que afectarão quase toda a ilha. «A má gestão do lixo e dos detritos, etc, terão consequências sobre os recursos hídricos, água, que alimenta uma grande parte da população, não apenas de Mé-Zochi. E terá um impacto não só para as populações que residem em Mé-zochi, como para toda a população de outras regiões», referiu Alain Joaris, Chefe de Cooperação da delegação da União Europeia, baseada em Libreville-Gabão.

Mé-zochi, é um dos poucos distritos de São Tomé, que tem a situação de lixo, mais ou menos controlada. O projecto-piloto financiado pela União Europeia, vai reforçar a salubridade pública na região centro da ilha de São Tomé.

Abel Veiga