Portugal disponibiliza linha de crédito de 10 milhões de euros

No quadro da visita de trabalho de 4 dias a São Tomé e Príncipe, Teresa Ribeiro, Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal, assinou com o Governo são-tomense, uma convenção que atribui a São Tomé e Príncipe uma linha de crédito de 10 milhões de euros, para fomento do sector privado.

Segundo a responsável portuguesa, linha de crédito é para uso imediato. « É destinada quer ao investimento, quer a importação de bens que chegam de Portugal. Vai poder ajudar as empresas de direito são-tomense com participação ou não de capitais portugueses, e poderá também redundar na importação de bens de Portugal», explicou Teresa Ribeiro.

Na sala do Ministério dos Negócios Estrangeiros onde o acordo foi assinado, o Ministro da Presidência Afonso Varela, realçou importância da iniciativa portuguesa em prol da promoção do investimento privado no país. «As nossas relações têm sido Estado o que é importante, mas alargamos esta cooperação para o sector privado, que nos nossos respectivos países pretendemos que seja o motor da nossa economia, que possam criar riqueza e emprego», sublinhou o ministro Afonso Varela.

Ainda no último sábado, Portugal e São Tomé e Príncipe, rubricaram 3 memorandos de entendimento para assessoria ao sector da justiça. Numa altura em que o governo procura acelerar a reforma da justiça, Portugal vai garantir a informatização dos serviços de justiça, e terá papel determinante na criação da polícia judiciária de São Tomé e Príncipe, e na instalação do centro de formação judiciária.

Abel Veiga