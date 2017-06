TC prioridade máxima da ADI já avançou

ADI, força política que representa a vontade da maioria do povo de São Tomé e Príncipe, deu passo decisivo na terça-feira, para realização da prioridade máxima para o país nesta altura. A instalação do Tribunal Constitucional.

Na sessão plenária da Assembleia Nacional, na terça – feira a oposição contestou a célere acção da ADI com vista a instalação do Tribunal de Constitucional. A oposição chamou a atenção para a contradição entre os cortes nas despesas recentemente anunciadas pelo Governo, e o necessário aumento das despesas públicas que o projecto de instalação do Tribunal de Constitucional, impõe aos cofres do Estado.

Nenhum argumento demoveu a bancada parlamentar que representa a vontade da maioria do povo são-tomense em realizar a sua prioridade máxima, para São Tomé e Príncipe nesta altura. A instalação de um Tribunal Constitucional Autónomo, em que os 5 juízes são eleitos pela Assembleia Nacional, dominada pela vontade da maioria da ADI.

Na sua edição de 20 de Maio. O Téla Nón anunciou em primeira mão, que a bancada parlamentar da ADI, havia avançado com uma acção legislativa com vista a instalação do Tribunal Constitucional. A proposta de lei, com data de 15 de Maio foi submetida o parlamento, alguns dias depois da investidura do novo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, Manuel Silva Gomes Cravid, que no seu discurso, posicionou-se contra o favoritismo na justiça, rebelou-se contra a ingerência dos outros órgãos de soberania nas questões da justiça, e defendeu a independência dos Tribunais e dos Juízes.

Praticamente no dia seguinte a tomada de posse do novo juiz presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, a criação de um Tribunal Constitucional Autónomo passou a ser prioridade máxima para o ADI maioritário.

N sessão plenária de terça – feira, os 33 deputados da bancada da ADI, aprovaram os três projectos de lei que alicerçam a instalação do Tribunal Constitucional, nomeadamente a Orgânica do Tribunal Constitucional, as Custas do Tribunal Constitucional e a Secretaria do Tribunal Constitucional.

Abel Veiga